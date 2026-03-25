В Сухопутных войсках считают беспилотные подразделения особенно пригодными для службы женщин, ведь там нужны разные специалисты – от операторов и дешифровщиков до техников и специалистов по радиоэлектронной борьбе. В самих подразделениях отмечают, что участие женщин в таких задачах уже стало не исключением, а системной практикой. Об этом рассказали на пресс-конференции по рекрутингу, передает 24 Канал.

Как женщины привлечены к работе подразделений беспилотных систем?

Андрей Остапенко, начальник организационно-планового отдела – заместитель начальника управления беспилотных систем Командования Сухопутных войск ВСУ, отметил, что подразделения беспилотных систем выполняют широкий спектр задач.

По его словам, говорится о разведке целей и объектов противника, корректировке огня, логистике и непосредственной огневой поддержке. Остапенко подчеркнул, что женщины-военнослужащие уже активно привлечены к этой работе, и это не единичные случаи, а системная составляющая подразделений.

Данные подразделения, именно беспилотных систем, сейчас выполняют очень большой спектр задач, такие, как разведка целей и объектов противника, корректировка огня, также логистические задачи и задачи по непосредственно огневой поддержки. Именно женщины-военнослужащие уже активно привлечены к выполнению этих задач в составе подразделений беспилотных систем. Причем это не единичные случаи, это системная составляющая наших подразделений,

– отметил Остапенко.

О чем говорят добровольцы?

Юлия Греческая, которая присоединилась к Сухопутным войскам через Drone Force, сейчас работает в чисто женском экипаже. Она рассказала, что в ее подразделении одна из девушек сразу пришла с желанием быть пилотом, быстро показала результат и сейчас работает первым номером. Сама Юлия выполняет роль второго номера: готовит дрон к работе, координирует маршрут к цели и возвращение борта обратно.

У нас в подразделении есть девочка, которая пришла в подразделение сразу с пониманием того, что она хочет быть пилотом и ее поставили на эту позицию, она очень быстро показала хороший результат и она сейчас работает именно первым номером. Я работаю вторым номером, я просто подготавливаю дрон именно к работе, к тому, чтобы первый номер взлетел, я координирую дорогу к цели, возвращение борта обратно,

– делится Юлия.

В Drone Force говорят, что именно рекрутинг сейчас является самым удобным путем для женщин, которые хотят присоединиться к армии. 18-летняя Анна, дешифровщица разведывательных материалов с БпЛА ОББпС "Бродяги", также выбрала этот путь.

Меня сопровождал рекрутер начиная с ВЛК до самого момента попадания на БЗВП, потом до самой профессии. Во время БЗВП была постоянно связь с Drone Force, так же и на специальности,

– говорит Анна.

Где служат женщины?

Татьяна Муравьева, руководитель центра рекрутинга и подготовки специалистов беспилотных систем Drone Force при управлении беспилотных систем Командования Сухопутных войск ВСУ, отметила, что во время полномасштабного вторжения в армию присоединилось много женщин. Она отметила, что они служат не только на тыловых, но и на боевых должностях и выполняют задачи наравне с другими военными.

Во времена полномасштабного вторжения очень много женщин присоединились к войску. И они приобщаются не только на тыловые должности, они приобщаются также на боевые должности. И они реально занимают боевые должности и наряду с другими несут полноценную ответственность, абсолютно на уровне выполняют все свои задачи,

– объясняет Муравьева.

Советник по гендерным вопросам начальника Генерального штаба ВСУ Оксана Григорьева также сообщила о заметном росте доли женщин в армии.

Важно! По словам Григорьевой, сейчас в армии служат более 75 тысяч женщин, и ежегодно этот показатель растет примерно на 7%. Она добавила, что на старте полномасштабного вторжения женщин в ВСУ было 31 тысяча, а сейчас – 75 тысяч, и среди них более 11 тысяч офицеров.

Сегодня мы имеем более 75 тысяч женщин в армии, каждый год это прирост в 7%. Если в начале полномасштабного вторжения их была 31 тысяча, то сейчас 75. Вдумайтесь в эту цифру, насколько мы приумножили. И это не только о цифре, но и о качестве. На сегодня мы имеем более 11 тысяч женщин-офицеров,

– говорит Григорьева.

В итоге в Сухопутных войсках отмечают, что женщины не только усиливают армию новыми навыками, но и становятся полноценной частью ее развития. Именно поэтому их присутствие в подразделениях беспилотных систем называют одним из важных направлений изменений в армии.

