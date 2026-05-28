Пілотів з України уже навчають на Gripen, – міністр оборони Швеції каже про розширення програми

Навчання українських пілотів і технічного персоналу на шведських винищувачах Gripen уже триває. Ба більше підготовка буде розширена восени 2026 року.

Про це повідомив міністр оборони Швеції Пол Йонсон на своїй сторінці у соцмережі Х.

Що відомо про навчання українських пілотів на Gripen?

За словами очільника шведського Міноборони, поява винищувачів Gripen у Збройних силах України стане "новою главою в історії повітряної оборони України".

Навчання українських пілотів та технічного персоналу вже триває і буде розширено восени цього року. Літаки Gripen C/D можуть бути сумісними з такими видами озброєння, як IRIS-T, AMRAAM та ракети великої дальності Meteor. Йдеться про літаки, озброєння, навички та технічне забезпечення,

– заявив Йонсон.

Міністр наголосив, що Україна не просто отримує нові винищувачі, а формує сучасні повітряні сили, здатні вести бойові дії та адаптуватися до умов війни.

Також Йонсон повідомив, що після ухвалення необхідних рішень і отримання всіх дозволів постачання Gripen C/D до України можуть розпочатися вже на початку наступного року.

За його словами, головна мета Швеції – якнайшвидше посилити обороноздатність України та допомогти створити сучасні Повітряні сили на десятиліття вперед.

"Сильніші українські ВПС роблять Україну безпечнішою, Європу сильнішою, а простір для агресії Росії – меншим. Європейська країна, яка найкраще знає вимоги цієї війни, обрала шведський Gripen", – підсумував міністр.

Коли Україна отримає партію літаків Gripen?

Під час візиту Володимира Зеленського до Швеції 28 травня стало відомо, що Стокгольм передає Україні 16 винищувачів Gripen. Український лідер висловив сподівання, що перші винищувачі надійдуть в Україну уже впродовж наступних 10 місяців.

Водночас Зеленський заявив, що Україна отримає шведські винищувачі Gripen разом із конкретним озброєнням. Мовиться про ракети великої дальності Meteor.

Загалом Швеція офіційно оголосила про передачу Україні винищувачів JAS 39 Gripen до 2030 року.