Об этом сообщил министр обороны Швеции Пол Йонсон на своей странице в соцсети Х.

К теме Двойной удар для России: военный объяснил, чем особенна передача Украине самолетов Gripen

Что известно об обучении украинских пилотов на Gripen?

По словам главы шведского Минобороны, появление истребителей Gripen в Вооруженных силах Украины станет "новой главой в истории воздушной обороны Украины".

Обучение украинских пилотов и технического персонала уже продолжается и будет расширено осенью этого года. Самолеты Gripen C/D могут быть совместимы с такими видами вооружения, как IRIS-T, AMRAAM и ракеты большой дальности Meteor. Речь идет о самолетах, вооружение, навыки и техническое обеспечение,

– заявил Йонсон.

Хотите ежедневно читать оперативные и качественные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google

Добавить

Министр подчеркнул, что Украина не просто получает новые истребители, а формирует современные воздушные силы, способные вести боевые действия и адаптироваться к условиям войны.

Также Йонсон сообщил, что после принятия необходимых решений и получения всех разрешений поставки Gripen C/D в Украину могут начаться уже в начале следующего года.

По его словам, главная цель Швеции – как можно быстрее усилить обороноспособность Украины и помочь создать современные Воздушные силы на десятилетия вперед.

"Сильные украинские ВВС делают Украину более безопасной, Европу сильнее, а пространство для агрессии России – меньше. Европейская страна, которая лучше всего знает требования этой войны, выбрала шведский Gripen", – подытожил министр.

Когда Украина получит партию самолетов Gripen?

Во время визита Владимира Зеленского в Швецию 28 мая стало известно, что Стокгольм передает Украине 16 истребителей Gripen. Украинский лидер выразил надежду, что первые истребители поступят в Украину уже в течение следующих 10 месяцев.

В то же время Зеленский заявил, что Украина получит шведские истребители Gripen вместе с конкретным вооружением. Говорится о ракетах большой дальности Meteor.

В общем Швеция официально объявила о передаче Украине истребителей JAS 39 Gripen до 2030 года.