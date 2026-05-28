Военнослужащий Сил ТрО ВСУ Александр Мусиенко в эфире 24 Канала объяснил, что для России это вдвойне неприятная новость. Речь идет не только об усилении украинской авиации, но и о долгосрочном партнерстве со Швецией, которое будет работать против Кремля.

Смотрите также Весеннее наступление оккупантов провалилось: в ВСУ сказали, где враг замедляется, а где отступает

Gripen как долгое усиление украинской авиации

Передача Gripen не означает, что Украина одномоментно "закроет небо", но она точно усиливает то звено, которое уже показало результат на F-16.

Напомним! 28 мая 2026 года во время подписания декларации об углублении оборонного сотрудничества со Швецией Владимир Зеленский заявил, что Украина получит истребители Gripen вместе с конкретным вооружением, в частности ракетами Meteor большой дальности. В Киеве рассчитывают, что это усилит возможности в воздухе и поможет сдерживать российскую авиацию и носители КАБов.

Читайте больше проверенных новостей Добавьте 24 Канал в избранные источники в Google

Добавить

Речь идет прежде всего о противодействии крылатым ракетам и вражеским дронам, где западные самолеты уже доказали свою эффективность, особенно в центральных и западных регионах, хотя против баллистики они, конечно, не работают.

Что касается F-16, во многом небо закрыли. Если посмотреть статистику по сбитию именно крылатых ракет, против которых они могут работать, или вражеских дронов, то мы увидим, что там статистика довольно высокая,

– сказал Мусиенко.

В случае со Швецией речь идет о значительно более широком, чем просто о передаче нескольких бортов. В Стокгольме хорошо понимают, что российская угроза для Балтийского моря никуда не исчезла, а помощь Украине для них напрямую связана с собственной безопасностью.

Военнослужащий объяснил, как истребители Gripen для Украины от Швеции усилят авиацию: смотрите видео

К этому добавляется и сильный шведский оборонно-промышленный комплекс, для которого такое сотрудничество означает и развитие производства, и усиление всего северного фланга Европы.

Когда дошла речь о самолетах, об усилении нашей авиации, шведы приняли решение, что на первом этапе готовы поставить Украине эскадрилью. Речь идет о серьезной эскадрилье – около 16 самолетов,

– подчеркнул военнослужащий.

А дальше речь уже идет о более современных бортах, то есть о длинной программе партнерства, а не о разовом пакете помощи. Это дополняет и предыдущие решения шведов, в частности относительно самолетов-разведчиков, которые тоже должны усиливать контроль воздушного пространства.

Параллельно уже началось обучение, и здесь вопрос не только в пилотах. Для полноценного введения Gripen нужны подготовленные техники, инженеры, соответствующая инфраструктура и достаточный налет, чтобы эти самолеты сразу работали максимально эффективно и безопасно. Точные сроки из соображений безопасности никто не будет привязывать к конкретной дате, но предыдущий опыт с западным вооружением показывает, что такие сроки могут сокращаться быстрее, чем это звучит в первых официальных оценках.

Двойной удар для Кремля

Для России эта история болезненна не только из-за самого факта передачи самолетов. Москва снова просчиталась в своих оценках: еще в феврале российские ресурсы убеждали, что Швеция не пойдет на такой шаг, а у Украины не будет денег на Gripen, но в итоге Стокгольм согласился передать борта, а часть новых самолетов Украина фактически оплачивает за счет российских активов.

Россияне пытались считать чужие деньги, а в результате посчитали свои и просчитались. Это вообще довольно эпично. Я сколько помню таких ситуаций: как только между Украиной и разными странами, в частности со Швецией, Британией, США, Францией или Италией, появлялись какие-то договоренности, россияне сразу начинали рассказывать, что никто нам не поможет. А потом оказывалось, что все происходит совсем не так, как они себе придумали,

– сказал Мусиенко.

Есть и второй уровень этого поражения для Кремля. Украина не просто получит новую технику, но и передаст партнерам реальный боевой опыт войны против России, который уже сейчас становится отдельной ценностью для подготовки, тактики и дальнейшего развития авиации.

То есть Россия получает сразу две проблемы. С одной стороны, Украина усиливает авиацию самолетами, которые будут работать против российских целей, а с другой – именно война, которую развязал Кремль, теперь помогает партнерам быстрее готовиться к потенциальным конфликтам с той же Россией.

Что во власти говорят о завершении горячей фазы войны?

25 мая 2026 года во время встречи с фракцией "Слуга народа" Владимир Зеленский сказал, что есть надежда завершить горячую фазу войны до ноября 2026 года. В Офисе Президента подтвердили, что такой разговор действительно был, но уточнили: сейчас речь идет о плане, который может сработать при определенных условиях, в частности в конфигурации отношений с партнерами.

Президент также заявил, что фронт удалось стабилизировать благодаря беспилотникам, технологическим решениям и "дальнобойным" санкциям против России. В то же время он отметил, что ситуация остается сложной, а вопрос защиты неба и антибаллистики Украина и дальше обсуждает с союзниками.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что украинские военные впервые с начала полномасштабной войны превзошли российскую армию по количеству наступательных действий в течение суток. По его словам, интенсивность российских атак несколько снизилась, а ВСУ активнее проводят контратаки и наступательные действия на отдельных участках фронта.

Владимир Зеленский заявил, что Украина рассчитывает в ближайшие недели открыть первый переговорный кластер с Евросоюзом. Речь идет о кластере Fundamentals, а Киев надеется, что уже в июне и в течение лета удастся уменьшить скепсис отдельных партнеров и продвинуться дальше в переговорах о вступлении.