Військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ Олександр Мусієнко в ефірі 24 Каналу пояснив, що для Росії це подвійно неприємна новина. Ідеться не лише про посилення української авіації, а й про довгострокове партнерство зі Швецією, яке працюватиме проти Кремля.

Дивіться також Весняний наступ окупантів провалився: у ЗСУ сказали, де ворог сповільнюється, а де відступає

Gripen як довге посилення української авіації

Передача Gripen не означає, що Україна одномоментно "закриє небо", але вона точно посилює ту ланку, яка вже показала результат на F-16.

Нагадаємо! 28 травня 2026 року під час підписання декларації про поглиблення оборонної співпраці зі Швецією Володимир Зеленський заявив, що Україна отримає винищувачі Gripen разом із конкретним озброєнням, зокрема ракетами Meteor великої дальності. У Києві розраховують, що це посилить можливості в повітрі й допоможе стримувати російську авіацію та носії КАБів.

Хочете щодня читати оперативні та якісні новини Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати

Ідеться насамперед про протидію крилатим ракетам і ворожим дронам, де західні літаки вже довели свою ефективність, особливо в центральних і західних регіонах, хоча проти балістики вони, звісно, не працюють.

Що стосується F-16, багато в чому небо закрили. Якщо подивитися статистику по збиттю саме крилатих ракет, проти яких вони можуть працювати, або ворожих дронів, то ми побачимо, що там статистика доволі висока,

– сказав Мусієнко.

У випадку зі Швецією йдеться про значно ширше, ніж просто про передачу кількох бортів. У Стокгольмі добре розуміють, що російська загроза для Балтійського моря нікуди не зникла, а допомога Україні для них напряму пов'язана з власною безпекою.

Військовослужбовець пояснив, як винищувачі Gripen для України від Швеції посилять авіацію: дивіться відео

До цього додається і сильний шведський оборонно-промисловий комплекс, для якого така співпраця означає і розвиток виробництва, і посилення всього північного флангу Європи.

Коли дійшла мова про літаки, про посилення нашої авіації, шведи ухвалили рішення, що на першому етапі готові поставити Україні ескадрилью. Йдеться про серйозну ескадрилью – близько 16 літаків,

– наголосив військовослужбовець.

А далі мова вже йде про сучасніші борти, тобто про довшу програму партнерства, а не про разовий пакет допомоги. Це доповнює й попередні рішення шведів, зокрема щодо літаків-розвідників, які теж мають посилювати контроль повітряного простору.

Паралельно вже почалося навчання, і тут питання не лише в пілотах. Для повноцінного введення Gripen потрібні підготовлені техніки, інженери, відповідна інфраструктура і достатній наліт, щоб ці літаки одразу працювали максимально ефективно і безпечно. Точні строки з міркувань безпеки ніхто не прив'язуватиме до конкретної дати, але попередній досвід із західним озброєнням показує, що такі терміни можуть скорочуватися швидше, ніж це звучить у перших офіційних оцінках.

Подвійний удар для Кремля

Для Росії ця історія болюча не лише через сам факт передачі літаків. Москва знову прорахувалася у своїх оцінках: ще в лютому російські ресурси переконували, що Швеція не піде на такий крок, а в України не буде грошей на Gripen, але в підсумку Стокгольм погодився передати борти, а частину нових літаків Україна фактично оплачує коштом російських активів.

Росіяни намагалися рахувати чужі гроші, а в результаті порахували свої й прорахувалися. Це взагалі доволі епічно. Я скільки пам'ятаю таких ситуацій: щойно між Україною і різними країнами, зокрема зі Швецією, Британією, США, Францією чи Італією, з'являлися якісь домовленості, росіяни одразу починали розповідати, що ніхто нам не допоможе. А потім виявлялося, що все стається зовсім не так, як вони собі вигадали,

– сказав Мусієнко.

Є і другий рівень цієї поразки для Кремля. Україна не просто отримає нову техніку, а й передасть партнерам реальний бойовий досвід війни проти Росії, який уже зараз стає окремою цінністю для підготовки, тактики і подальшого розвитку авіації.

Тобто Росія отримує одразу дві проблеми. З одного боку, Україна посилює авіацію літаками, які працюватимуть проти російських цілей, а з іншого – саме війна, яку розв'язав Кремль, тепер допомагає партнерам швидше готуватися до потенційних конфліктів із тією ж Росією.

Що у владі кажуть про завершення гарячої фази війни?

25 травня 2026 року під час зустрічі з фракцією "Слуга народу" Володимир Зеленський сказав, що є сподівання завершити гарячу фазу війни до листопада 2026 року. В Офісі Президента підтвердили, що така розмова справді була, але уточнили: наразі йдеться про план, який може спрацювати за певних умов, зокрема у конфігурації відносин із партнерами.

Президент також заявив, що фронт вдалося стабілізувати завдяки безпілотникам, технологічним рішенням і "далекобійним" санкціям проти Росії. Водночас він наголосив, що ситуація лишається складною, а питання захисту неба та антибалістики Україна і далі обговорює із союзниками.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що українські військові вперше від початку повномасштабної війни перевершили російську армію за кількістю наступальних дій протягом однієї доби. За його словами, інтенсивність російських атак дещо знизилася, а ЗСУ активніше проводять контратаки й наступальні дії на окремих ділянках фронту.

Володимир Зеленський заявив, що Україна розраховує найближчими тижнями відкрити перший переговорний кластер з Євросоюзом. Ідеться про кластер Fundamentals, а Київ сподівається, що вже в червні та впродовж літа вдасться зменшити скепсис окремих партнерів і просунутися далі в переговорах про вступ.