Американський мільярдер Ілон Маск заявив, що супутникова мережа Starlink є цивільною системою і не повинна використовуватися для наступальних військових операцій. За його словами, для таких завдань існує окрема система Starshield, яка перебуває під контролем уряду США.

Про це засновник SpaceX заявив під час інтерв'ю журналісту Ендрю Россу Соркіну на саміті DealBook, організованому The New York Times.

Що відомо про суперечку навколо Starlink?

Маск стверджує, що президент України Володимир Зеленський нібито просив дозволити використовувати комерційну мережу Starlink для наступальних військових операцій. Однак, за словами мільярдера, компанія відмовила в цьому, як і раніше.

Він наголосив, що Starlink від початку створювали як цивільну систему, а не для забезпечення ударів безпілотників, які призводять до загибелі людей.

Якщо ви хочете це робити, вам потрібен Starshield, який є окремою системою, контрольованою урядом США,

– пояснив Маск.

Мільярдер також заявив, що не хоче як приватна особа ухвалювати рішення, пов'язані із застосуванням зброї та можливими втратами серед цивільного населення. Він назвав обурливим тиск, який, за його словами, чинять на компанію з вимогою дозволити таке використання Starlink.

Нагадаємо, раніше ми писали, що українські військові стикалися з технічними лімітами швидкості терміналів над лінією фронту та тимчасово окупованими територіями. Володимир Зеленський наголошував, що подібні обмеження значно ускладнювали роботу дронів та перехоплення повітряних цілей.