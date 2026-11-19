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Об этом основатель SpaceX заявил в интервью журналисту Эндрю Россу Соркину на саммите DealBook, организованном The New York Times.

Что известно о споре вокруг Starlink?

Маск утверждает, что президент Украины Владимир Зеленский якобы просил разрешить использовать коммерческую сеть Starlink для наступательных военных операций. Однако, по словам миллиардера, компания отказала в этом, как и ранее.

Он подчеркнул, что Starlink изначально создавали как гражданскую систему, а не для обеспечения ударов беспилотников, которые могут привести к гибели людей.

Если вы хотите это делать, вам нужен Starshield, который является отдельной системой, контролируемой правительством США– пояснил Маск.

Миллиардер также заявил, что не хочет как частное лицо принимать решения, связанные с применением оружия и возможными жертвами среди гражданского населения. Он назвал возмутительным давление, которое, по его словам, оказывают на компанию с требованием разрешить такое использование Starlink.

Напомним, ранее мы писали, что украинские военные сталкивались с техническими ограничениями скорости терминалов над линией фронта и временно оккупированными территориями. Владимир Зеленский подчеркивал, что подобные ограничения значительно затрудняли работу дронов и перехват воздушных целей.