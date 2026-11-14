Обмеження Starshield зараз говорить про те, що це зробили SpaceX, – Зеленський

Володимир Зеленський назвав це поганим політичним рішенням. Про це глава держави сказав під час спілкування із журналістами.

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Що сказав Зеленський про уповільнення Starshield?

Президент України підтвердив, що на окупованих територіях діє обмежена швидкість – максимум 161 кілометр на годину. За його словами, якщо Вашингтон повернувся до рішення, що на території України немає ніяких обмежень, але вони збергіаються на тимчасово окупованій території, такий підхід є небезпечним.

Таке їхнє рішення дуже небезпечне, бо воно вже звучить політично. Якщо ви там обмежуєте, то тимчасово окуповані території вже частково не визнаєте нашими. І тому, я вважаю, що ми маємо право піднімати це питання і повертати швидкість назад – щоб ніяких обмежень не було– заявив Зеленський.

Він зазначив, що Міністерство оборони, Міністерство закордонних справ та головнокомандувач ЗСУ мають піднімати це питання на своїх напрямків. Оборонне відомство вже мало розмову зі SpaceX. Проте у компанії Ілона Маска спростували наявність будь-яких лімітів.

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Уже пʼяту добу є обмеження. Вони кажуть, що це якась технічна історія. Ми так не вважаємо. Питання не в тому: віримо чи не віримо. Ми так не вважаємо. Може, ще якісь будуть перевірки. Але щодня ми тестуємо по різних напрямках. Щодня є таке підтвердження. Значить це не поодинокі випадки, а масові– розповів політик.

Президент сказав, що під час минулих уповільнень, після того, як він поговорив з держсекретарем США Марко Рубіо, не було проблем з ранніми попередженнями щодо балістичних ударів, обміном розвідувальною інформацією та обмежень Starlink і Starshield.

Під час нашої розмови Рубіо сказав, що Starshield більше під контролем влади США, а не SpaceX. Обмеження Starshield зараз говорить про те, що це зробили SpaceX. Так мені каже наша команда– зазначив Зеленський.

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Він зазначив, що це не збігається з попередньою інформацією. Український лідер зазначив, що обмеження дуже вплинуть на роботу протиповітряної оборони. Сили оборони намагаються збити реактивні БпЛА на ТОТ, щоб дрони не долітали на підконтрольну Києву територію.

Політик наголосив, що українські перехоплювачі "Барс" працюють завдяки Starshield. Зеленський розповів, що неможливість збивати реактивні "Шахеди" до того, як вони потрапляють у повітряний простір України грає на руку атакувальним можливостям Москви.