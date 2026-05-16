Росія використовує нову тактику повітряного удару по Україні, – ЗМІ

Росія більше не обмежується нічними дроновими ударами і тепер атакує Україну майже безперервно по кілька днів поспіль. Аналітики вважають, що це початок нової тактики, спрямованої на виснаження нашої країни.

Аналітик з Інституту науки та міжнародної безпеки Ігор Анохін назвав цьогорічне бомбардування України яскравим прикладом нової тенденції російських ударів. Про це пише Business Insider.

Чим особлива нова російська тактика ударів "Шахедами"?

За словами Анохіна, у 2026 році Кремль щонайменше п'ять разів вдавався до тривалих хвиль атак.

Перші такі тривалі атаки почалися наприкінці березня, коли Росія запустила майже 1000 дронів по Україні за 24 години. Інший помітний випадок стався у середині квітня, коли безперервні повітряні удари тривали 32 години.

Тривалі атаки виснажують людей. Вони змушують українців годинами сидіти в укриттях або ризикувати, продовжуючи звичайне життя.

За словами Анохіна, саме це і є метою Росії.

Головна ціль – психологічний тиск та економічний терор. Росія тримає українські міста в постійній напрузі, порушує цивільне життя та атакує енергетичну й критичну інфраструктуру,

– пояснив аналітик.

Такі атаки також перевіряють на міцність багаторівневу систему ППО. Велика кількість повітряних цілей її перевантажує. Україна змушена використовувати дорогі ракети ППО для знищення дешевих дронів, через що російським балістичним ракетам легше проривати захист.

Саме так Росія діяла цього тижня: після кількох годин атак дронами 13 травня вночі наступного дня вдарила по Києву ракетами. За словами президента Зеленського, українська ППО збила щонайменше 93% російських дронів, але лише 73% ракет.

Дослідник Федеріко Борсарі з Центру аналізу європейської політики вважає, що денні атаки мають ще одну мету.

За його словами, багато російських дронів-приманок оснащені електрооптичними сенсорами. Вони можуть одночасно виснажувати українську ППО та розвідувати розташування цілей.

"Головними цілями зазвичай є мобільні вогневі групи, наземні пускові установки ППО та інші важливі військові об'єкти, – каже Борсарі. Інакше кажучи, денні хвилі дронів допомагають Росії виявляти важливі цілі для наступних ударів.

За даними Анохіна, у квітні 66% російських ударних дронів були саме "Шахедами", а решта – дрони-приманки або інші типи ударних БпЛА.

Росія навчилася швидко виробляти багато дронів

Росія і раніше проводила тривалі атаки, але не в таких масштабах. На думку Борсарі та Анохіна, основна зміна полягає у здатності Росії швидко виробляти більше дронів.

Особлива економічна зона "Алабуга" у Татарстані є головним російським центром виробництва "Шахедів". Саме там Кремль активно нарощує випуск дронів, попри українські удари по заводу. Нещодавні супутникові знімки показали нові ангари та виробничі приміщення на території заводу. Комплекс розширили ще на 340 гектарів, а також почали нове будівництво на додаткових 450 гектарах.

За словами Анохіна, з початку 2025 року частка "Шахедів" у російських атаках постійно зростає – з 59% восени минулого року до 64% навесні 2026-го.

Втім, українська система ППО, попри нестачу ресурсів, поки демонструє ефективність. Аналіз Анохіна показує, що якщо восени майже третина "Шахедів" досягала цілей, то у квітні цей показник впав приблизно до 14%. Україна також активно розвиває дешевші засоби боротьби з дронами, зокрема дрони-перехоплювачі. У Повітряних силах раніше заявляли, що близько 30% російських дронів збивають саме такі недорогі системи, а в окремі періоди цей показник сягав 70%.

Борсарі та Анохін вважають, що тривалі денні хвилі атак дронами можуть стати постійною частиною війни. "Однак поки незрозуміло, чи справді російська стратегія ударів дає результат", – зазначив Борсарі.

Росія хоче вийти на 110 тисяч дронів на рік

Головний редактор Defense Express Олег Катков пояснив для 24 Каналу, що масована атака 13 – 14 стала можливою завдяки накопиченню дронів під час так званого перемир'я, а також через попереднє уповільнення їх використання. Це дозволило Росії завдати удару великою кількістю безпілотників одночасно.

За його словами, подібні масовані нальоти можливі лише за кошт запасів і нарощування виробництва.

За даними української розвідки, Росія планує вийти на виробництво близько 110 тисяч дронів на рік, з яких приблизно 60 тисяч – ударні далекобійні, а ще 50 тисяч – хибні цілі.

Якщо ці плани реалізуються, Росія може виробляти до 450 дронів на добу до кінця 2026 року, а до початку 2027-го – до 500. Близько половини з них становитимуть "Шахеди". Експерт наголошує, що це вже рівень, який становить серйозну загрозу для безпеки Європи.