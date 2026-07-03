Шкодить собі ж: експерт пояснив, чому Польщі вигідніше передати МіГи Україні, ніж утилізувати

Польща вирішила утилізувати винищувачі МіГ-29, які раніше обіцяли передати Україні в обмін на дронові технології. На жаль, через політичні розбіжності країна готова ставити під загрозу військове співробітництво.

Як зауважив 24 Каналу керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія XXI" Павло Лакійчук, це справді негативна ситуація, яка несе чимало шкоди для обох сторін. Сьогодні Польща ухвалює рішення у військовій галузі, ґрунтуючись на підклиминих політичних пріоритетах.

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Чому рішення щодо МіГів невигідне Польщі?

Поляки пояснюють своє рішення тим, що Україна буцімто не поділилася з ними дроновими технологіями. Насправді це не так, адже Київ до цього готовий. Міжнародний формат Drone Deal працює, всі охочі можуть до нього долучитися. Спільний процес, виробництво у галузі безпілотників є взаємовигідним.

Натомість Польща вирішила утилізувати винищувачі, щоб не передавати їх Україні. Для початку варто розуміти, що коли нам передають старе озброєння з Європи, то ці країни економлять на його утилізації. Вони не витрачають на це свої кошти.

"Втім поляки не хочуть цього робити. Ба більше, мовиться про літаки у більшості яких завершений моторесурс. Ми б могли збирати з декількох машин одну, але навіть у такому випадку експлуатація тривала б максимум два роки", – пояснив Павло Лакійчук.

Польща відмовилася передавати МіГи: дивіться відео

Насправді така історія вже не нова. Сьогодні ми маємо приклад Польщі, а до того була Угорщина, яка навідріз відмовилася передавати Україні вертольоти Мі-24, Мі-8, які й так списувала.

Тому нам варто орієнтуватися не на застарілу техніку, хоча й вона сьогодні нам дуже потрібна, а на нові зрази, які ми отримуємо від наших партнерів. Мовиться про F-16, можливо, шведські Gripen та французькі Rafale. Адже зараз чітко зрозуміло, що війна не триватиме 3 тижні, як говорили раніше. Ми маємо працювати на перспективу, усвідомлюючи, що ресурси радянської техніки уже не відповідають сучасним вимогам.