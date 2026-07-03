Как отметил в эфире 24 Канала руководитель программ по вопросам безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI" Павел Лакийчук, это действительно негативная ситуация, которая наносит значительный ущерб обеим сторонам. Сегодня Польша принимает решения в военной сфере, руководствуясь подспудными политическими приоритетами.

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Почему решение по МиГам невыгодно Польше?

Поляки объясняют свое решение тем, что Украина якобы не поделилась с ними дронными технологиями. На самом деле это не так, ведь Киев к этому готов. Международный формат Drone Deal работает, все желающие могут к нему присоединиться. Совместный процесс, производство в сфере беспилотников, является взаимовыгодным.

Вместо этого Польша решила утилизировать истребители, чтобы не передавать их Украине. Для начала стоит понимать, что когда нам передают старое вооружение из Европы, то эти страны экономят на его утилизации. Они не тратят на это свои средства.

"Впрочем, поляки не хотят этого делать. Более того, речь идет о самолетах, у большинства которых исчерпан моторесурс. Мы могли бы собрать из нескольких машин одну, но даже в таком случае эксплуатация длилась бы максимум два года", – пояснил Павел Лакийчук.

Польша отказалась передавать МиГи: смотрите видео

На самом деле такая история уже не новая. Сегодня у нас есть пример Польши, а до этого была Венгрия, которая наотрез отказалась передавать Украине вертолеты Ми-24, Ми-8, которые и так списывала.

Поэтому нам следует ориентироваться не на устаревшую технику, хотя она сегодня нам очень нужна, а на новые образцы, которые мы получаем от наших партнеров. Речь идет о F-16, возможно, шведских Gripen и французских Rafale. Ведь сейчас совершенно ясно, что война не продлится 3 недели, как говорили ранее. Мы должны работать на перспективу, осознавая, что ресурсы советской техники уже не соответствуют современным требованиям.