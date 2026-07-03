Як зауважив 24 Каналу керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія XXI" Павло Лакійчук, це справді негативна ситуація, яка несе чимало шкоди для обох сторін. Сьогодні Польща ухвалює рішення у військовій галузі, ґрунтуючись на підклиминих політичних пріоритетах.

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Чому рішення щодо МіГів невигідне Польщі?

Поляки пояснюють своє рішення тим, що Україна буцімто не поділилася з ними дроновими технологіями. Насправді це не так, адже Київ до цього готовий. Міжнародний формат Drone Deal працює, всі охочі можуть до нього долучитися. Спільний процес, виробництво у галузі безпілотників є взаємовигідним.

Натомість Польща вирішила утилізувати винищувачі, щоб не передавати їх Україні. Для початку варто розуміти, що коли нам передають старе озброєння з Європи, то ці країни економлять на його утилізації. Вони не витрачають на це свої кошти.

"Втім поляки не хочуть цього робити. Ба більше, мовиться про літаки у більшості яких завершений моторесурс. Ми б могли збирати з декількох машин одну, але навіть у такому випадку експлуатація тривала б максимум два роки", – пояснив Павло Лакійчук.

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Насправді така історія вже не нова. Сьогодні ми маємо приклад Польщі, а до того була Угорщина, яка навідріз відмовилася передавати Україні вертольоти Мі-24, Мі-8, які й так списувала.

Тому нам варто орієнтуватися не на застарілу техніку, хоча й вона сьогодні нам дуже потрібна, а на нові зрази, які ми отримуємо від наших партнерів. Мовиться про F-16, можливо, шведські Gripen та французькі Rafale. Адже зараз чітко зрозуміло, що війна не триватиме 3 тижні, як говорили раніше. Ми маємо працювати на перспективу, усвідомлюючи, що ресурси радянської техніки уже не відповідають сучасним вимогам.