Про це заявив президент Володимир Зеленський під час відкриття засідання Контактної групи у форматі "Рамштайн", повідомляє 24 Канал.

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Як Україна співпрацює з іншими країнами?

Володимир Зеленський заявив, що українські далекобійні санкції продовжують ефективно працювати по російських нафтових об'єктах та НПЗ. За його словами, Росія вже зіткнулася з дефіцитом палива, а доходи федерального бюджету країни-агресорки суттєво скорочуються.

Президент також зазначив, що українські мідлстрайки завдають серйозної шкоди російській військовій логістиці.

Попри це, за його словами, Володимир Путін не припиняє війну й наполягає на її продовженні, тож міжнародний тиск на Росію необхідно посилювати.

Кожен проєкт на підтримку українських дронів та нашого виробництва озброєння, кожна санкційна дія проти Росії – усе це має наростати,

– наголосив Зеленський.

Він також заявив, що Україна готова активніше ділитися своїм досвідом із партнерами: зараз до формату Drone Deal вже долучилися 15 країн НАТО та 12 держав, які не входять до Альянсу.

Це різні регіони світу і ми маємо бути активними всюди. Давайте скористаємося сьогоднішньою зустріччю, щоб обговорити на рівні команд, що необхідно, щоб прискорити цю роботу,

– додав президент України.

Довідка. Drone Deal – це довгостроковий формат співпраці, у межах якого Україна ділиться з партнерами експертизою у сфері БпЛА та захисту від масованих атак на критичну й цивільну інфраструктуру. Спочатку Україна пропонувала реалізувати цю ініціативу зі США, однак тоді ідея не отримала підтримки з боку адміністрації. Вже після початку війни в Ірані наприкінці лютого 2026 року низка європейських країн і держав Близького Сходу звернулися до України з запитом на безпекову експертизу.

До слова, 18 червня також стало відомо, що Україна та Німеччина підписали угоду в оборонній сфері, що стосується спільної розробки системи ППО для перехоплення балістичних ракет.