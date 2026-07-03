Міноборони Польщі вирішило списати літаки, які планувалося передати Україні. Про це пише видання Wirtualna Polska.

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Чому Польща відмовилася від передачі МіГ-29 Україні?

За словами міністра оборони Польщі Владислава Косіняка-Камиша, угода між країнами передбачала взаємовигідний обмін. Польща мала передати Україні літаки, а та їй – технології виробництва безпілотників. Втім, угода так і не набула чинності.

Косіняк-Камиш покладає відповідальність за її зрив на Київ.

Він каже, що українці спочатку погодилися на обмін, але згодом припинили виконувати досягнуті домовленості. На його думку, це пов'язано з політичними суперечками, зокрема історичного характеру.

Міноборони не розкриває, коли саме МіГ-29 почнуть виводити з експлуатації. У відомстві наголосили, що графік списання літаків є закритою інформацією і не публікуватиметься.

Нагадаємо, що наприкінці минулого року у Польщі повідомляли про намір передати Україні частину МіГ-29, які ще залишалися на озброєнні польських Повітряних сил. Ці винищувачі експлуатуються в Польщі з 1989 року. Хоча їх поступово замінюють сучаснішими літаками, вони досі виконують бойові завдання. Основною базою для МіГ-29 є 22-га тактична авіабаза поблизу Мальборка.

Відмова Польщі від передачі винищувачів Україні відбулася на тлі серйозної кризи у відносинах обох країн. Конфлікт спалахнув після того, як Володимир Зеленський присвоїв підрозділу ССО назву "імені Героїв УПА", а Кароль Навроцький позбавив його за це ордена Білого Орла.