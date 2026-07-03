Минобороны Польши решило списать самолеты, которые планировалось передать Украине. Об этом пишет издание Wirtualna Polska.

Смотрите также: В Навроцком цинично назвали 3 украинские области "Восточной Малопольшей"

Почему Польша отказалась от передачи МиГ-29 Украине?

По словам министра обороны Польши Владислава Косиняка-Камиша, соглашение между странами предусматривало взаимовыгодный обмен. Польша должна была передать Украине самолеты, а та ей – технологии производства беспилотников. Впрочем, соглашение так и не вступило в силу.

Косиняк-Камыш возлагает ответственность за ее срыв на Киев.

Он говорит, что украинцы сначала согласились на обмен, но впоследствии перестали выполнять достигнутые договоренности. По его мнению, это связано с политическими спорами, в частности исторического характера.

Минобороны не раскрывает, когда именно МиГ-29 начнут выводить из эксплуатации. В ведомстве подчеркнули, что график списания самолетов является закрытой информацией и публиковаться не будет.

Напомним, что в конце прошлого года в Польше сообщали о намерении передать Украине часть МиГ-29, которые еще оставались на вооружении польских Военно-воздушных сил. Эти истребители эксплуатируются в Польше с 1989 года. Хотя их постепенно заменяют более современными самолетами, они до сих пор выполняют боевые задачи. Основной базой для МиГ-29 является 22-я тактическая авиабаза вблизи Мальборка.

Отказ Польши от передачи истребителей Украине произошел на фоне серьезного кризиса в отношениях обеих стран. Конфликт разгорелся после того, как Владимир Зеленский присвоил подразделению ССО название "имени Героев УПА", а Кароль Навроцкий лишил его за это ордена Белого Орла.