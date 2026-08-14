США вводять до 100% мита на імпорт дронів та комплектуючих до них
Президент США Дональд Трамп запровадив нові мита на імпорт безпілотників та їхніх комплектуючих. Для найбільш чутливих категорій для національної безпеки країни мито становитиме 100%.
Про це йдеться у заяві Білого дому.
Чому Трамп ухвалив рішення про мита?
Дональд Трамп підписав прокламацію, яка мала б вирішити одну з загроз нацбезпеки США. Її, як зазначається, створює імпорт БпЛА та їх компонентів, в тому числі із низки країн-союзниць Вашингтона.
Для розв'язання питання Сполучені Штати обрали шлях зміцнення американської індустрії дронів та ланцюга поставок. Документ передбачає запровадження мит від 10% до 100% на імпорт безпілотників, док-станцій та окремих компонентів до них.
Найвище мито діятиме на дрони, які за характеристиками "становлять особливу загрозу для нацбезпеки". Йдеться про апарати з максимальною злітною масою понад 25 кілограмів, тепловізійними можливостями, а також док-станції та критичні компоненти.
Для менших БпЛА та інших компонентів, які "не мають характеристик, що безпосередньо стосуються нацбезпеки" встановлено мито у 25%.
Нижчі ставки передбачені для союзників США:
- 15% становитиме мито на дрони та компоненти з Євросоюзу, Японії, Ліхтенштейну, Південної Кореї, Швейцарії та Тайваню,
- 10% – для Великої Британії.
Нові тарифи набудуть чинності через 21 день після підписання прокламації. Для менш чутливих компонентів та продукції, на яку можуть поширюватися винятки профільних відомств, передбачено перехідний період – 180 днів.
Водночас Міністерство торгівлі США отримало повноваження запустити програму оншорингу – повернення виробництва дронів та комплектуючих у Сполучені Штати для компаній, які інвестуватимуть у цей процес.
Дрони, що використовуються як у комерційних, так і в військових цілях США, залежать від іноземних постачальників у питанні постачання критично важливих компонентів, що створює значні ризики для національної безпеки США та призводить до вразливостей у сфері кібербезпеки,
– йдеться у документі.