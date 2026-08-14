Об этом говорится в заявлении Белого дома.

Почему Трамп принял решение о пошлинах?

Дональд Трамп подписал прокламацию, которая должна устранить одну из угроз национальной безопасности США. Как отмечается, эту угрозу создает импорт БПЛА и их компонентов, в том числе из ряда стран-союзниц Вашингтона.

Для решения этой проблемы Соединенные Штаты избрали путь укрепления американской индустрии дронов и цепочки поставок. Документ предусматривает введение пошлин от 10% до 100% на импорт беспилотников, док-станций и отдельных компонентов к ним.

Наиболее высокая пошлина будет действовать в отношении дронов, которые по своим характеристикам "представляют особую угрозу для национальной безопасности". Речь идет об аппаратах с максимальной взлетной массой свыше 25 килограммов, тепловизионными возможностями, а также о док-станциях и критически важных компонентах.

Для более мелких БПЛА и других компонентов, которые "не обладают характеристиками, непосредственно касающимися национальной безопасности", установлена пошлина в размере 25%.

Более низкие ставки предусмотрены для союзников США:

15% составит пошлина на дроны и компоненты из Евросоюза, Японии, Лихтенштейна, Южной Кореи, Швейцарии и Тайваня,

10% – для Великобритании.

Новые тарифы вступят в силу через 21 день после подписания прокламации. Для менее чувствительных компонентов и продукции, на которую могут распространяться исключения профильных ведомств, предусмотрен переходный период – 180 дней.

В то же время Министерство торговли США получило полномочия запустить программу оншоринга – возвращение производства дронов и комплектующих в Соединенные Штаты для компаний, которые будут инвестировать в этот процесс.

Дроны, используемые как в коммерческих, так и в военных целях США, зависят от иностранных поставщиков в вопросе поставок критически важных компонентов, что создает значительные риски для национальной безопасности США и приводит к уязвимостям в сфере кибербезопасности,

– говорится в документе.