Про це йдеться у заяві Білого дому.

Чому Трамп ухвалив рішення про мита?

Дональд Трамп підписав прокламацію, яка мала б вирішити одну з загроз нацбезпеки США. Її, як зазначається, створює імпорт БпЛА та їх компонентів, в тому числі із низки країн-союзниць Вашингтона.

Для розв'язання питання Сполучені Штати обрали шлях зміцнення американської індустрії дронів та ланцюга поставок. Документ передбачає запровадження мит від 10% до 100% на імпорт безпілотників, док-станцій та окремих компонентів до них.

Найвище мито діятиме на дрони, які за характеристиками "становлять особливу загрозу для нацбезпеки". Йдеться про апарати з максимальною злітною масою понад 25 кілограмів, тепловізійними можливостями, а також док-станції та критичні компоненти.

Для менших БпЛА та інших компонентів, які "не мають характеристик, що безпосередньо стосуються нацбезпеки" встановлено мито у 25%.

Нижчі ставки передбачені для союзників США:

15% становитиме мито на дрони та компоненти з Євросоюзу, Японії, Ліхтенштейну, Південної Кореї, Швейцарії та Тайваню,

10% – для Великої Британії.

Нові тарифи набудуть чинності через 21 день після підписання прокламації. Для менш чутливих компонентів та продукції, на яку можуть поширюватися винятки профільних відомств, передбачено перехідний період – 180 днів.

Водночас Міністерство торгівлі США отримало повноваження запустити програму оншорингу – повернення виробництва дронів та комплектуючих у Сполучені Штати для компаній, які інвестуватимуть у цей процес.

Дрони, що використовуються як у комерційних, так і в військових цілях США, залежать від іноземних постачальників у питанні постачання критично важливих компонентів, що створює значні ризики для національної безпеки США та призводить до вразливостей у сфері кібербезпеки,

– йдеться у документі.