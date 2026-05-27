Міноборони впроваджує нові правила навчання для мобілізованих

У Сухопутних військах ЗСУ запровадили оновлену програму базової загальновійськової підготовки. Нову систему розробили на основі досвіду 151-го навчального центру з урахуванням потреб сучасної війни.

Наразі нову програму впроваджено у шести навчальних центрах. Про це повідомляє Міністерство оборони України.

Які нові правила впроваджують для мобілізованих?

У Міноборони зазначили, що тривалість навчання залишилася незмінною – рекрути проходитимуть підготовку протягом 51 доби. Водночас у програмі змінили підхід до викладання: тепер навчання відбувається поетапно за принципом "від простого до складного".

Курсанти щоденно відпрацьовують ключові навички до автоматизму, а вправи з вогневої підготовки повторюються з поступовим ускладненням. Тактичні заняття сфокусовані на роботі у складі малих груп.

Також у програмі збільшили кількість годин із тактичної догоспітальної підготовки. Додаткові 12 годин вдалося запровадити завдяки оптимізації застарілих вправ.

Окрему увагу в оновленій БЗВП приділили боротьбі з малими дронами. Зокрема, рекрути відпрацьовують ураження FPV-дронів за допомогою систем "лазертаг" із двосторонньою імітацією вогню.

Ще одним нововведенням стало менторство. За кожним взводом закріплюють командира та інструктора, до яких курсанти можуть звертатися з будь-яких питань.

Крім того, у Сухопутних військах впровадили дофахову підготовку. На поглибленому курсі рекрути можуть добровільно опановувати додаткові спеціальності, які нині мають попит на фронті.

Йдеться про підготовку:

стрільця-оператора;

стрільця-рятівника;

командира малої тактичної групи.

До поглибленого навчання залучатимуть не всіх. Його проходитимуть лише рекрути, які продемонстрували високі результати, мотивацію та успішно пройшли попередній відбір.

У Сухопутних військах зазначили, що перші відгуки про оновлену методику позитивні. За результатами опитувань, більшість курсантів оцінили свій рівень підготовки як достатній або високий.

Нагадаємо, раніше радник міністра оборони України Сергій Стерненко говорив, що в Україні армійська реформа може стартувати з червня 2026 року. За словами волонтера зміни можуть відбуватися у 2 етапи.

Перший етап передбачає збільшення грошового забезпечення військових, зокрема піхотинців, а також з'явиться система контрактів і "можливість демобілізуватись в порядку черговості". Другий етап реформи стосуватиметься мобілізації, зокрема до війська залучатимуть більше іноземців.