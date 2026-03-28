Росія таємно відправляє Ірану модернізовану зброю, яку протестувала в Україні, – AP

Після 2022 року Іран передав Росії свої "Шахеди" і поділився технологією їх виробництва. Під час війни в Україні Москва вдосконалила конструкцію іранських дронів, зокрема покращивши навігаційні можливості. Тепер вже Росія передає Тегерану модернізовані безпілотники.

Європейський розвідник повідомив виданню AP, що цього місяця російські та іранські чиновники провели "дуже активні" переговори щодо передачі дронів з Росії до Ірану.

Як Росія передає Ірану вдосконалені "Шахеди"?

Представник Пентагону зауважив, що наразі незрозуміло, чи це одноразова поставка, чи частина серії. Також немає інформації щодо масштабу постачання або кількості дронів.

Європейський посадовець зазначив, що розвіддані вказують на переміщення партії дронів, однак спосіб їх транспортування залишається невідомим.

Водночас дві колони вантажівок із тим, що Росія називає гуманітарною допомогою, вже прямували до Ірану через Азербайджан. Не виключається, що разом із вантажем могли перевозитися й дрони.

Посольство Росії в Баку повідомило, що сім вантажівок із 150 тоннами продовольства перетнули кордон до міста Астара на півночі Ірану. Окремо російське МНС також доставило залізницею 313 тонн медикаментів. Інший європейський посадовець додав, що не може підтвердити передачу дронів, але якщо вони справді транспортуються вантажівками, то йдеться, ймовірно, про невелику кількість і радше символічний крок для підтримки відносин між Москвою і Тегераном.

Нагадаємо, що у 2022 році Росія та Іран уклали угоду на 1,7 мільярда доларів щодо технології дронів Shahed після вторгнення Росії в Україну. Спочатку дрони постачалися в розібраному вигляді, але згодом у Росії запустили виробництво на заводі в Татарстані, яке швидко розширилося.

З часом російські спеціалісти почали вдосконалювати іранські "Шахеди". Зокрема, вони створювали "приманки" без вибухівки для перевантаження систем ППО, а також додавали реактивні двигуни, камери, системи протидії глушінню, радіозв'язок, AI-модулі та навіть обладнання, сумісне зі Starlink.

Уламки дронів, знайдені в Україні, також свідчать про подальшу співпрацю Росії та Ірану у військових технологіях, зокрема у сфері антиглушіння та реактивних двигунів, які також застосовуються в іранських крилатих ракетах.

Американський посадовець зазначив, що наразі невідомо, які саме моделі дронів Росія могла передати Ірану.

За його слова, Росія може передавати Ірану як дрони, сумісні зі Starlink, так і інші модифікації Shahed – з реактивними двигунами, AI-навігацією або камерами для розвідки.

Водночас такі більш сучасні дрони можуть створювати додаткову загрозу для США та їхніх союзників, оскільки їх складніше перехоплювати. Реактивні безпілотники літають набагато швидше, тому їх складніше збити сучасним ППО. Для їх перехоплення часто потрібні дорогі ракети, запас яких обмежений.

Як Росія допомагає Ірану у війні проти США?