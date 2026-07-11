Британці скинули морський дрон з літака: в чому різниця від українських Magura та Sea Baby

Королівський флот Великої Британії випробував скидання безекіпажного надводного апарата з військово-транспортного літака Airbus A400M. Україна вже має власний бойовий досвід із морськими дронами, але британці відпрацьовують інше завдання — швидке перекидання таких платформ у потрібну акваторію.

Королівський флот Великої Британії вперше випробував скидання морського дрона Kraken K3 Scout з військово-транспортного літака Airbus A400M над Північним морем, пише The Aviationist. Випробування провели в межах проєкту Beehive, через який британці інтегрують безекіпажні морські системи у майбутній змішаний флот.

До речі США прискорили програму оновлення ядерної авіабомби: що відомо про нову смертоносну зброю

Морський дрон мав пережити скидання з літака

Під час шестиденної демонстрації Kraken K3 Scout чотири рази скидали з Airbus A400M з висоти близько 400 метрів. Після приводнення апарат мав зберегти працездатність і розпочати роботу без підтримки порту або корабля-носія.

Сенс експерименту не в самому факті "скидання човна з літака". Британці перевіряли, чи можна швидко доставити безекіпажний надводний апарат у район, куди складно або небезпечно заводити корабель.

Це розв’язує одну з проблем малих морських дронів. Вони не завжди можуть самостійно дістатися потрібної зони, особливо якщо йдеться про віддалені або закриті акваторії.

У Королівському флоті цю ідею пояснюють як зміну звичної логіки. Раніше авіація стартувала з моря. Тепер флот перевіряє зворотну модель — коли морські платформи можна розгортати з повітря.

Що таке Kraken K3 Scout

Kraken K3 Scout – це безекіпажна надводна платформа, яку британський флот розглядає для спостереження, охорони сил, супроводу, логістики та інших завдань на морі.

У межах проєкту Beehive Королівський флот уже замовив партію таких апаратів для підрозділів берегових сил та Королівської морської піхоти.

Тобто K3 Scout для британців – елемент майбутньої структури флоту. Його хочуть використовувати поруч із традиційними кораблями, береговими підрозділами та морською піхотою.

Саме тому випробування з Airbus A400M має практичний сенс. Якщо безекіпажний катер можна перекидати не лише морем, а й повітрям, флот отримує новий спосіб швидко закривати потрібний район без розгортання великого корабельного угруповання.

Морський дрон K3 Scout на воді. Фото: Royal Navy

Український досвід – не про скидання з повітря, а про бойове застосування

Україна поки відома не повітряним запуском морських дронів, а їхнім реальним бойовим застосуванням. Саме українські Magura V5 та Sea Baby стали прикладом того, як невеликі безекіпажні платформи можуть впливати на дії значно дорожчого флоту.

Magura V5 став одним із символів української асиметричної війни на морі. Ці апарати застосовують для ударів по російських кораблях і об’єктах у Чорному морі. Їхня головна перевага – не універсальність, а можливість завдати удару там, де класичному кораблю діяти було б надто ризиковано.

Sea Baby пішов іншим шляхом еволюції. Його розвивають не лише як ударний засіб, а як багатоцільову морську платформу. Такі апарати можуть не тільки атакувати, а й виконувати інші завдання, зокрема доставляти корисне навантаження або працювати як носій різного обладнання.

До речі Вперше в історії підводні дрони Sub Sea Baby підірвали російський підводний човен

У чому різниця між британським і українським підходами

Британський експеримент відповідає на питання: як швидко доставити морський дрон у потрібну точку. Український досвід відповідає на інше питання: як такі платформи можуть змінити поведінку противника на морі.

Це різні задачі. Kraken K3 Scout у британській концепції — елемент змішаного флоту, де безекіпажні катери доповнюють кораблі, морську піхоту та розвідувальні системи.

Українські Magura та Sea Baby з’явилися в умовах великої війни, де потрібно було швидко створити інструмент для асиметричної боротьби з Чорноморським флотом Росії.

Британці зараз відпрацьовують логістику та спосіб розгортання. Українці вже довели, що морський дрон може бути не допоміжним засобом, а самостійним фактором морської війни.

Що це означає для флотів

Випробування Королівського флоту Великої Британії показує, що морські дрони переходять у наступну фазу розвитку. Уже недостатньо просто мати безекіпажний катер. Потрібно швидко доставити його в район операції, інтегрувати з іншими силами та забезпечити роботу без великої інфраструктури.

Україна показала, що морські дрони можуть мати стратегічний ефект навіть без традиційної переваги на морі. Велика Британія тепер відпрацьовує інший елемент тієї самої революції — мобільність і швидке розгортання.

Ці два досвіди не дублюють один одного. Вони показують різні частини майбутньої морської війни: українська модель — бойова ефективність і швидка адаптація, британська — інтеграція безекіпажних платформ у структуру великого флоту.