Національне управління ядерної безпеки США повідомило про завершення так званого diamond stamping для всіх запланованих на поточний фінансовий рік компонентів CSA до B61-13, пише NNSA. The Aviationist уточнює, що йдеться про один із ключових етапів сертифікації нової ядерної авіабомби, яка створюється для ураження більш захищених військових цілей.

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Що означає diamond stamping

Diamond stamping — це не фізичне "штампування" бомби. Так у системі NNSA називають підтвердження, що компонент пройшов усі вимоги сертифікації та може бути допущений до ядерного арсеналу США у статусі war reserve quality.

У цьому випадку йдеться про canned subassemblies, або CSA. Це критичні вузли ядерного боєприпасу, які входять до складу його ядерного пакета. NNSA повідомила, що роботи виконали на майданчику Y-12 National Security Complex в Оук-Риджі, штат Теннессі.

Фактично США підтвердили готовність важливих компонентів для серійної програми B61-13. Власне першу одиницю цієї бомби NNSA завершила ще у травні 2025 року — майже на рік раніше від початкового плану і менш ніж за два роки після оголошення програми.

B61-13 має посилити можливості стратегічної авіації

B61-13 є новою модифікацією родини B61 — однієї з найстаріших і найуніверсальніших ядерних авіабомб в американському арсеналі. Вона отримує сучасні елементи безпеки, захисту та точності, подібні до B61-12, програму продовження ресурсу якої NNSA завершила у січні 2025 року.

Водночас B61-13 матиме вищу потужність і буде орієнтована на ураження складніших, укріплених та великих військових цілей. У NNSA прямо пов’язують її розробку з потребою мати нові технічні рішення для ураження твердих і глибоко заглиблених об’єктів.

The Aviationist зазначає, що B61-13 має бути сертифікована для застосування стратегічними бомбардувальниками США. Серед потенційних носіїв видання називає новий малопомітний бомбардувальник B-21 Raider.

Нова бомба не має збільшити загальну кількість B61

Поява B61-13 не означає автоматичного збільшення кількості ядерних авіабомб у США. За даними The Aviationist, нові боєприпаси мають замінити частину B61-7, а кількість B61-12 буде зменшена на відповідну величину.

Це важлива деталь: США не просто додають ще один тип боєприпасу до арсеналу, а оновлюють наявну номенклатуру. Акцент робиться на точності, надійності, сумісності з новими носіями та здатності працювати по складніших цілях.

Програму B61-13 прискорюють

B61-13 вперше публічно анонсували у жовтні 2023 року. У березні 2025 року Sandia National Laboratories показала перший Joint Test Assembly — випробувальний зразок без бойової ядерної частини. У травні 2025 року NNSA оголосила про завершення першої повної одиниці B61-13.

Тепер агентство повідомило про дострокове завершення сертифікації всіх CSA, запланованих на поточний фінансовий рік. Керівник NNSA Брендон Вільямс назвав це свідченням здатності ядерного комплексу США швидко реагувати на зміну геополітичних вимог.

Для Вашингтона B61-13 є частиною ширшої модернізації ядерного арсеналу. NNSA зазначає, що зараз виконує шість програм оновлення боєзарядів, а всі вони йдуть за графіком або з випередженням.

Що це означає