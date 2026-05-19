Бачить без сигналу: як шестиметровий дрон з ШІ полюватиме на тіньовий флот Росії в Балтиці

Німецька компанія STARK, яка відкрила в Україні R&D-центр, представила надводний безпілотний апарат Vanta 6 для боротьби з гібридними загрозами у Балтійському морі. Шестиметровий дрон оснащений штучним інтелектом і здатний виявляти судна "тіньового флоту" навіть тоді, коли ті вимикають транспондери.

Балтика давно стала ареною протистояння між Росією та Заходом: дрони фіксують над балтійськими країнами – зокрема в Данії, Швеції, Литві, Фінляндії та Німеччині, – а українська розвідка встановила, що їх запускають саме з танкерів "тіньового флоту". Відповіддю на цей виклик стала розробка STARK – система, яка дозволяє стежити за підозрілими суднами без залучення дорогих військових кораблів. 24 Канал розповідає детальніше з пресрелізу.

Як шестиметровий безпілотник замінить цілу флотилію і що він вміє робити з вимкненим AIS?

Vanta 6 – це безекіпажний надводний катер (USV) довжиною близько шести метрів, розроблений компанією STARK і описаний у матеріалі видання Frankfurter Allgemeine Zeitung. Система оснащена штучним інтелектом, супутниковою аналітикою та інструментами морського моніторингу. Головна перевага – здатність виявляти підозрілі судна навіть у разі вимкнення транспондерів AIS: Vanta зіставляє супутникові дані з сигналами морського трафіку й може тривало супроводжувати ціль у режимі безперервного спостереження.

Саме цей функціонал робить систему принципово важливою для Балтики. "Тіньовим флотом" називають мережу суден – переважно старих танкерів – які використовуються для обходу міжнародних санкцій: вони часто змінюють прапори, власників і компанії-оператори, працюючи через офшорні структури та непрозорих посередників. Відстежувати такі судна традиційними методами – дорого та неефективно.

За словами Максима Черкіса, COO Stark in Ukraine, Україна сформувала унікальну практичну експертизу застосування морських безпілотних систем у реальних бойових умовах, і цей досвід активно вивчається європейськими партнерами в контексті посилення безпеки у Балтійському та північноєвропейському регіонах.

– зазначив Черкіс.

Окрім спостереження, Vanta 6 може, залежно від конфігурації, запускати менші дрони – що розширює її можливості від розвідки до бойових сценаріїв. Гнучка програмна архітектура системи дозволяє інтегрувати її як у системи національних берегових охорон, так і в платформи НАТО.

Це не перший успіх компанії на оборонному ринку: у лютому STARK разом із Helsing та Rheinmetall отримала замовлення від Бундесверу на баражувальні боєприпаси. Незважаючи на те, що компанія існує лише два роки, вона веде переговори з німецькими суднобудівними підприємствами щодо локалізації виробництва Vanta у Німеччині.

Як морські дрони знищують російський флот?

Актуальність такого рішення підтверджує ситуація у Чорному морі, де Україна вже довела ефективність морських безпілотників. У березні 2026-го російський LNG-танкер Arctic Metagaz загорівся та затонув у районі між Лівією та Мальтою – Москва заявила, що його атакували українські морські дрони, запущені з лівійського узбережжя. Цей досвід став основою для переговорів про розширення морської безпеки на балтійський регіон.

3 травня 2026 року Сили оборони України провели успішну операцію проти російського тіньового флоту, уразивши два судна в порту Новоросійська.