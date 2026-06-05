YARTURA створила дрон, який знищує ворожі безпілотники на швидкості 450 кілометрів на годину

Українська компанія YARTURA розробила дрон-перехоплювач DANCER 4.5.0, здатний полювати на ворожі безпілотники зі швидкістю до 450 кілометрів на годину. Новинка оснащена системою штучного інтелекту, яка дозволяє повторно атакувати ціль у разі першого промаху.

Поштовхом до розробки стало суттєве зростання швидкості ворожих дронів-камікадзе, які атакують українські міста та критичну інфраструктуру. Новий безпілотний авіаційний комплекс розрахований на широкий спектр повітряних загроз – від розвідувальних БпЛА до малих тактичних дронів, мовиться у пресрелізі, який отримав 24 Канал.

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Що вміє DANCER 4.5.0 і навіщо він потрібен українській ППО

DANCER 4.5.0 – це одноразовий винищувальний безпілотник літакового типу, призначений для перехоплення ворожих розвідувальних та ударних БпЛА, дронів-ретрансляторів і будь-яких інших повітряних цілей. Комплекс стартує з пневматичної пускової установки та може вражати цілі на висоті до 4,8 кілометрів і дальності до 30 кілометрів.

Представники команд YARTURA та Vandog Agency / Фото YARTURA

Ключова особливість системи – вбудований модуль автоматичного донаведення на ціль (ATTS) на базі штучного інтелекту. Він дозволяє безпілотнику самостійно повторно атакувати ціль, якщо перший захід виявився невдалим, – виконуючи складний маневр навколо неї аж до ураження.

Є нові виклики – є нові відповіді. Дрон-перехоплювач із цього комплексу з робочою швидкістю до 450 кілометрів на годину та модулем автоматичного донаведення на ціль на базі штучного інтелекту призначений для роботи по широкому спектру повітряних загроз і особливо ефективний у сценаріях, де цілі з'являються на значній висоті та відстані,

– розповів Олег Букаренко, CEO YARTURA.

Дрон-перехоплювач призначений для полювання на ворожі БпЛА із швидкістю польоту 450 кілометрів на годину / Фото YARTURA

Роботи над перехоплювачем активізувалися саме у 2025 році – після того, як ворожі дрони-камікадзе почали летіти значно швидше. За словами співзасновниці YARTURA та MILITECH Надін Омельченко, вже під час перших льотних випробувань новий дрон підтвердив здатність повторно наводитися на ціль.

Цікаво! Назву продукту – DANCER 4.5.0 – команда пояснює двома сенсами: "4.5.0" у військовому середовищі означає "все спокійно", а сам характер польоту під час перехоплення нагадує танець навколо цілі. Візуальну концепцію бренду, натхнену бойовим гопаком, розробила Vandog Agency – із мотивами піксельного камуфляжу та стилізованими силуетами руху.

Базова комплектація комплексу включає два дрони-перехоплювачі та наземну станцію керування й контролю DANCER-B1. Злітна маса апарата – 6,8 кілограмів, маса бойової частини – 1 кілограм.

Автономність дронів-перехоплювачів, зокрема донаведення та автоматична детекція цілі, є одним із пріоритетних напрямів для Сил оборони на 2026 рік, адже ця технологія підвищує ефективність ППО. Про це, зокрема, свідчить досвід українського виробника F-Drones із перехоплювачем LITAVR, де після візуального підтвердження цілі система самостійно веде дрон до перехоплення.

У березні 2026 року міністр оборони Михайло Федоров повідомив, що дрони-перехоплювачі знищили понад 33 тисячі ворожих БпЛА, а також обговорив із виробниками подальше посилення захисту українського неба. На тлі цих показників попит на нові ефективні рішення для перехоплення лише зростає.