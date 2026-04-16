Бойові роботи є, але ресурсів бракує: що кажуть у 30-й ОМБр про реальний стан НРК

У батальйоні "Сапсани" 30-ї окремої механізованої бригади, яка воює на Слов’янському напрямку, розповіли про те, як бачать нинішню систему забезпечення наземними роботизованими комплексами. У підрозділі вважають, що ключовою проблемою залишається не лише розподіл техніки, а й достатній обсяг ресурсів для її стабільного постачання.

У роті безпілотних систем батальйону "Сапсани" 30-ї ОМБр пояснюють, що фактично є нижньою ланкою в ланцюгу постачання НРК і мають завдання ефективно використовувати надані засоби. Військові у коментарі 24 Каналу також наголошують, що їхній підрозділ існує лише чотири місяці, активно розвивається і потребує дедалі більше ресурсів.

Чи треба підвищити оцінку логістичних місій у "е-Балах"?

У 30-й ОМБр кажуть, що закупівлею та постачанням дронів у їхній підрозділ займається бригадна служба, а більшість НРК, за їхніми словами, надходить за державні кошти. Тому система "е-Балів" для них є радше механізмом розподілу вже наявних ресурсів, який має підтримувати розвиток підрозділів і зберігати конкуренцію між ними.

У роті зазначають, що працюють одразу за трьома напрямками:

виконують логістичні місії;

евакуюють поранених і полеглих;

а також уражають ворожу піхоту та техніку.

Найбільш актуальною потребою зараз називають логістику, адже боєприпаси, провізія та FPV-дрони потрібні на позиціях щодня. Військові підкреслюють, що наземні системи несуть вищі ризики, але здатні за один рейс доставити великий обсяг вантажу.

Відмова від роботизованих комплексів означала б збільшення людських втрат, а саме їхнє запобігання є головною логікою існування таких підрозділів,

– кажуть у підрозділі.

У "Сапсанах" також звертають увагу на оцінку логістичних місій у "е-Балах". За словами військових, нині за одну таку місію вони отримують у середньому близько двох балів, але ця оцінка могла б бути вищою з огляду на вартість техніки та ризики невдалих виконань.

Враховуючи грошову вартість засобів, які ми використовуємо, а також той факт, що не всі місії закінчуються успішно, оцінка подібного типу місій могла б бути вищою. Для успішного виконання поставлених завдань наш підрозділ потребує значних матеріальних ресурсів і високого рівня забезпечення, – мовиться у коментарі підрозділу.

Що кажуть в інших підрозділах?