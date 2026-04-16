В роте беспилотных систем батальона "Сапсаны" 30-й ОМБр объясняют, что фактически являются нижним звеном в цепи поставок НРК и имеют задачу эффективно использовать предоставленные средства. Военные в комментарии 24 Канала также отмечают, что их подразделение существует всего четыре месяца, активно развивается и требует все больше ресурсов.

Надо ли повысить оценку логистических миссий в "е-Балах"?

В 30-й ОМБр говорят, что закупкой и поставкой дронов в их подразделение занимается бригадная служба, а большинство НРК, по их словам, поступает за государственные средства. Поэтому система "е-Балов" для них является скорее механизмом распределения уже имеющихся ресурсов, который должен поддерживать развитие подразделений и сохранять конкуренцию между ними.

В роте отмечают, что работают сразу по трем направлениям:

выполняют логистические миссии;

эвакуируют раненых и павших;

а также поражают вражескую пехоту и технику.

Наиболее актуальной потребностью сейчас называют логистику, ведь боеприпасы, провизия и FPV-дроны нужны на позициях ежедневно. Военные подчеркивают, что наземные системы несут более высокие риски, но способны за один рейс доставить большой объем груза.

Отказ от роботизированных комплексов означал бы увеличение человеческих потерь, а именно их предотвращение является главной логикой существования таких подразделений,

– говорят в подразделении.

В "Сапсанах" также обращают внимание на оценку логистических миссий в "е-Балах". По словам военных, сейчас за одну такую миссию они получают в среднем около двух баллов, но эта оценка могла бы быть выше, учитывая стоимость техники и риски неудачных выполнений.

Учитывая денежную стоимость средств, которые мы используем, а также тот факт, что не все миссии заканчиваются успешно, оценка подобного типа миссий могла бы быть выше. Для успешного выполнения поставленных задач наше подразделение требует значительных материальных ресурсов и высокого уровня обеспечения, – говорится в комментарии подразделения.

Что говорят в других подразделениях?