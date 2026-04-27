Влучають будь-куди, – український виробник розкрив, які вражаючі речі роблять НРК із туреллю

Україна перебуває на шляху роботизації війська. Зокрема, НРК із туреллю роблять вражаючі речі.

Інженер-програміст і співзасновник компанії RoverTech Борис Дрожак розповів 24 Каналу, що НРК із туреллю дуже добре показують себе на фронті. Утім влучність таких НРК залежить далеко не від програмного забезпечення.

Які можливості НРК із туреллю?

Дрожак зазначив, що в компанії RoverTech є НРК міні-логіст, який, може перевозити на собі не тільки кулемет, а й гранатомет. А щодо турелів, то треба розуміти, що навіть у пішому порядку, кулемет – це не одна людина, це завжди розрахунок. У випадку з роботом фактично те саме – один військовий керує ним, а інший стріляє.

Що важливо, програмне забезпечення не має значення. Важливо, щоб над роботом працювала "пташка", яка буде коригувати вистріл. Реально робот може влучно стріляти на кілька кілометрів уперед. Один раз вистрілив, підкоригував вогонь, і другий раз уже влучив точно в ціль. Це дуже важливо і для військових, і для розробників,

– зауважив інженер-програміст.

Він продовжив, що не треба багато софту для такого робота. Тому робити турелі набагато легше, їх можна робити дешевшими, а відповідно масовішими.

Які ще НРК є в Україні?

За словами співзасновника компанії RoverTech, в Україні виготовляються дрони для розмінування, логістичні дрони, дрони з турелями. Крім того, компанія анонсувала дрони з вилами. Він теж буде використовуватись для логістики, адже може забрати щось із поля бою, зокрема, тіло полеглого військового.

У гуманітарній сфері компанія розробляє роботів-пожежників. Він допомагає гасити пожежі в тих місцях, де людям перебувати небезпечно. Наприклад, це склади боєприпасів, де є велика ймовірність повторної детонації.

Дрони, які виготовляють в Україні: коротко

Український дрон Lucky Strike-2 – стійкий до РЕБ. Цей безпілотник у трьох серіях запускають у масове виробництво.

Японська компанія інвестує в розробку українських дронів-перехоплювачів. Український досвід у сфері протидії повітряним цілями визнаний стратегічно важливим для Японії.

На думку засновника та СЕО Swarmer Сергія Купрієнка, автоматизовані та напівавтоматизовані системи мають відігравати важливу роль в обороні України. Оборонній індустрії варто зосередитись на готових розробках, а не розпорошуватись на різні рішення.