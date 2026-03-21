Чи можуть бойові роботи замінити людей на полі бою: експерт сказав, коли і як це може статися

Експерт поділився, чого не вистачає наземним роботизованим комплексам для того, щоб вважатися бойовими роботами. Для досягнення цього потрібні ще десятки років.

Бойові роботи зможуть замінити людей на полі бою не раніше ніж за кілька десятиліть, розповів в інтервʼю 24 Каналу Юрій Гуменчук, керівник оборонної компанії Trident Group та співзасновник R&D Center Winstars. Сучасне поле бою занадто хаотичне для поточного рівня роботизації.

Чому сучасні роботи – не повністю штучний інтелект?

Наявні роботи – наземні роботизовані платформи (UGV) – надзвичайно корисні, але це здебільшого телекеровані або напівавтономні системи, каже експерт. Серед їхніх завдань – логістика, евакуація поранених та рухомі турелі. І штучний інтелект в цих пристроях відповідає максимум за базову навігацію (об'їзд перешкод) або автозахоплення цілі оптикою, пояснює Гуменчук.

Водночас рішення про відкриття вогню або складне тактичне маневрування в руїнах – залишається за людиною за будь-яких обставин.

Юрій Гуменчук керівник оборонної компанії Trident Group Людина на полі бою виконує куди складнішу функцію, ніж утримання автомата чи кулемета. Піхотинець є автономним центром ухвалення комплексних рішень, що діє в надскладних умовах із величезною кількістю непередбачуваних змінних, і вкрай часто мусить робити це без будь-якого зв'язку. Сучасний ШІ поки що навіть близько не підійшов до такого рівня адаптивності та розуміння контексту.

Що треба змінити?

Для того,щоб роботи дійсно стали заміняти людей у бойових діях, має зʼявитися значний прорив у трьох напрямках, вважає співрозмовник:

енергоавтономність (ємність батарей);

прохідність на складному рельєфі;

створення сильного ШІ (AGI), здатного мислити нестандартно.

На думку Гуменчука, на це піде щонайменше 10 – 15 років.

Що відомо про НРК?