Серйозно відстають, – український розробник розповів, які НРК виробляє Росія

Недооцінювати ворога та його спроможності на фронті не можна. У сфері машинобудування росіяни не є останніми у світі. Однак між українськими захисниками та окупантами все ж є фундаментальна різниця.

Насамперед мовиться про те, що саме українці захищаються, а ворог – нападає. Про це 24 Каналу розповів інженер-програміст та співзасновник компанії RoverTech Борис Держак, зазначивши, що в найближчій перспективі росіяни будуть просто копіювати те, що роблять українці.

Які НРК виробляє Росія?

Співзасновник компанії пояснив, що в Україні є велика конкуренція між оборонними компаніями, в нашій країні також можна об'єктивно оцінити зброю, технологію чи стратегію на фронті з відео.

Тим часом в Росії зовсім інший уклад війська – ворогу легше брехати. Завдяки цьому окупанти часто перебільшують свої сили.

Через це росіяни серйозно відстають. Зараз вони все більше орієнтуються на турелі, гранатомети та ракети. Однак кілзона на фронті вже під 20 кілометрів, а щоб стріляти з цього їм бракує Starlink. Вони по-іншому вчать людей. Вони почали застосовувати НРК не для логістики, а для штурмів. Цим ми відрізняємось,

– наголосив він.

Крім того, ворог почав створювати роботи "гусянки". Однак згодом виявилось, що вони не є ефективними на фронті. Їх буквально одразу знищують міни.

"Тобто наша тактика – робити все. А росіяни вирішили, що вони, нібито, знають, що треба робити. Запустили серію цих "гусянок", але помилились", – сказав Держак.

Він підсумував, що не можна сказати, що ворог не може самостійно придумати якусь технологію. Однак наша країна вміє це робити креативніше та швидше.

"Україна готує сюрприз": як наша країна стає лідером технологій у світі?

Кирило Буданов анонсував технологічний сюрприз для росіян на фронті. На думку керівника Центру вивчення окупації Петра Андрющенка, ворог не буде до нього готовий, адже не швидко адаптується до нових реалій фронту.

Тим часом єврокомісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс поділився, що Україна вражає світ комплексом сучасних військових розробок, розвиваючи кілька напрямів: безпілотники, крилаті ракети, а також перспективні балістичні системи і протиракетну оборону. Він зазначив, що європейським країнам варто активніше переймати український досвід.