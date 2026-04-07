Вся Україна під ударом: виробник дронів пояснив, де безпечніше розміщувати виробництво

В умовах війни в Україні немає повністю безпечних місць для оборонного виробництва, вважають у TechEx. Там закликають активніше використовувати підземну інфраструктуру радянських часів і частково переносити окремі компоненти до країн-партнерів.

Рішення про розміщення оборонних виробництв нині треба ухвалювати з огляду не лише на логістику, а й на реальну загрозу ракетних ударів та атак дронів по всій території України. Як варіанти – це підземні цехи та виробництво за межами України, в інтервʼю 24 Каналу сказав представник компанії-виробника дронів TechEx.

Де краще розташовувати виробництво дронів?

Співрозмовник наголосив, що за нинішніх умов не існує регіонів, які можна було б назвати однозначно безпечними. Водночас, за його словами, об’єкти, що розташовані ближче до фронту, перебувають у значно вищій зоні ризику. Він розповів, що частина цехів компанії працює в Дніпропетровській області, але ситуація там уже змушує думати про можливу евакуацію виробництва далі від лінії бойового зіткнення – наприклад, до Полтави або Кіровоградщини.

Треба виходити з того, що вся територія України перебуває під ударом – і ракетами, і "Шахедами",

– зазначив представник TechEx.

На його думку, одним із найкращих рішень може стати використання підземної інфраструктури, яка залишилася ще з радянських часів. Йдеться про бомбосховища, закинуті заводи та інші об’єкти, які потенційно можна переобладнати під виробничі лінії. Він підкреслив, що така інфраструктура може бути значно безпечнішою за нове відкрито зведене приміщення, але лише за умови ретельного відновлення та підготовки. Окремо у TechEx звернули увагу на практику хибних цілей.

За словами співрозмовника, у військовій сфері широко використовують макети та фальшиві позиції, щоб дезорієнтувати противника, і подібний підхід застосовують також у промисловості. Крім того, він зазначив, що не всю кооперацію варто залишати в Україні. На його думку, частину високотехнологічних компонентів доцільно розміщувати за кордоном, зокрема в межах спільних підприємств із партнерами з Європи.

Як приклад представник TechEx згадав так звану данську модель, коли співпраця вибудовується на міжурядовому рівні, а далі залучаються конкретні компанії. За його словами, це дозволяє зменшити залежність від Китаю та підсилити стійкість ланцюгів постачання.

Втратити технологію не можна. Як тільки ми її втратимо, ми знову станемо нікому не потрібні,

– сказав представник TechEx.

Водночас у TechEx вважають, що передача за кордон окремих елементів виробництва не означає втрати контролю. Навпаки, це може дати Україні додаткові переваги – від кращої якості контролю до податкових надходжень і стабільнішого виробництва.

На думку виробника, ключовим залишається саме баланс: частина виробництва має бути захищена в Україні, частина – розміщена у країнах-партнерах, але технологічна основа повинна залишатися українською. Саме це, вважає він, дасть змогу втримати галузь і забезпечити їй конкурентоспроможність у майбутньому.

