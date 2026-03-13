13 березня, 18:40
Захист від "Кинджалів": у Міноборони пояснили, чим особливі ракети PAC-3 для Patriot

Поліна Буянова
Основні тези
  • Україна отримала нову партію ракет PAC-3 від Німеччини для комплексу Patriot, які здатні перехоплювати російські балістичні та гіперзвукові ракети.
  • Ракети PAC-3 мають високу маневровість, можуть перехоплювати швидкі цілі, а одна пускова установка може вміщувати до 16 ракет.

Україна отримала від Німеччини нову партію ракет PAC-3 до комплексу протиповітряної оборони Patriot. Ці ракети посилять спроможності сил ППО у протидії російським балістичним та гіперзвуковим ракетам.

Про це повідомили в Міністерстві оборони України.

Які переваги ракет PAC-3?

За словами Міноборони, ракети PAC-3 є одним із ключових елементів захисту українського неба.

По-перше, ці ракети здатні перехоплювати російську балістику, зокрема "Іскандери", гіперзвукові "Кинджали" та "Циркони". PAC-3 має довжину близько 5 метрів і діаметр 25 сантиметрів: ракета вражає ціль шляхом прямого зіткнення "hit-to-kill", тобто кінетичним ударом великої потужності. 

Це гарантує не лише пошкодження, а повне знищення боєголовки, що зменшує ризик пошкоджень критичної інфраструктури.

По-друге, ці протиракети мають високу маневровість. За даними Міноборони, ракета РАС-3 розвиває швидкість до 6170 кілометрів на годину, важить всього 218 кілограмів, а також обладнана активною радіолокаційною головкою самонаведення. 

Завдяки цьому ракета може виконувати різкі маневри, змінювати траєкторію, ефективно перехоплювати цілі, що швидко рухаються. До того ж PAC-3 працює незалежно від наземної станції підсвічування цілі.

Ще однією перевагою стала велика кількість ракет в установці. Відомо, що одна пускова установка Patriot вміщує 16 ракет РАС-3, тобто один комплекс може знищити до 16 цілей без перезарядки. Водночас заряджений ракетами PAC-2, він здатен уразити максимум чотири цілі, бо кожен з чотирьох контейнерів містить лише одну ракету.

Окрім цього, йдеться про велику дальність дії. Так, ракета РАС-3 СRI має дальність дії до 45 кілограмів, висоту – до 12 кілометрів. Тим часом РАС-3 MSE має ще більші показники, завдяки чому комплекс Patriot може ефективно захищати від балістичних ракет будь-яке українське місто.

В Україні тестуватимуть новітній протиповітряний "купол"

  • Італійська компанія Leonardo планує випробувати свій новий купол протиповітряної оборони Michelangelo в бойових умовах на території України. Результати випробування можуть стати основою сертифікації системи за стандартами НАТО.
     

  • Компанія запевняє, що новітня система призначена для перехоплення, відстеження та знищення різних повітряних цілей. Зокрема, це стосується балістики, гіперзвукових ракет, масованих нальотів БпЛА та цілей, що летять на низьких висотах.
     

  • Ключовим елементом є модуль МС5. Загалом система дозволяє обороняти межі "мертвої зони" довжиною 10 – 15 кілометрів від атак різними цілями.