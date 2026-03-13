Захист від "Кинджалів": у Міноборони пояснили, чим особливі ракети PAC-3 для Patriot

Україна отримала від Німеччини нову партію ракет PAC-3 до комплексу протиповітряної оборони Patriot. Ці ракети посилять спроможності сил ППО у протидії російським балістичним та гіперзвуковим ракетам.

Про це повідомили в Міністерстві оборони України.

Які переваги ракет PAC-3?

За словами Міноборони, ракети PAC-3 є одним із ключових елементів захисту українського неба.

По-перше, ці ракети здатні перехоплювати російську балістику, зокрема "Іскандери", гіперзвукові "Кинджали" та "Циркони". PAC-3 має довжину близько 5 метрів і діаметр 25 сантиметрів: ракета вражає ціль шляхом прямого зіткнення "hit-to-kill", тобто кінетичним ударом великої потужності.

Це гарантує не лише пошкодження, а повне знищення боєголовки, що зменшує ризик пошкоджень критичної інфраструктури.

По-друге, ці протиракети мають високу маневровість. За даними Міноборони, ракета РАС-3 розвиває швидкість до 6170 кілометрів на годину, важить всього 218 кілограмів, а також обладнана активною радіолокаційною головкою самонаведення.

Завдяки цьому ракета може виконувати різкі маневри, змінювати траєкторію, ефективно перехоплювати цілі, що швидко рухаються. До того ж PAC-3 працює незалежно від наземної станції підсвічування цілі.

Ще однією перевагою стала велика кількість ракет в установці. Відомо, що одна пускова установка Patriot вміщує 16 ракет РАС-3, тобто один комплекс може знищити до 16 цілей без перезарядки. Водночас заряджений ракетами PAC-2, він здатен уразити максимум чотири цілі, бо кожен з чотирьох контейнерів містить лише одну ракету.

Окрім цього, йдеться про велику дальність дії. Так, ракета РАС-3 СRI має дальність дії до 45 кілограмів, висоту – до 12 кілометрів. Тим часом РАС-3 MSE має ще більші показники, завдяки чому комплекс Patriot може ефективно захищати від балістичних ракет будь-яке українське місто.

