Захист від "Кинджалів": у Міноборони пояснили, чим особливі ракети PAC-3 для Patriot
- Україна отримала нову партію ракет PAC-3 від Німеччини для комплексу Patriot, які здатні перехоплювати російські балістичні та гіперзвукові ракети.
- Ракети PAC-3 мають високу маневровість, можуть перехоплювати швидкі цілі, а одна пускова установка може вміщувати до 16 ракет.
Україна отримала від Німеччини нову партію ракет PAC-3 до комплексу протиповітряної оборони Patriot. Ці ракети посилять спроможності сил ППО у протидії російським балістичним та гіперзвуковим ракетам.
Про це повідомили в Міністерстві оборони України.
Які переваги ракет PAC-3?
За словами Міноборони, ракети PAC-3 є одним із ключових елементів захисту українського неба.
По-перше, ці ракети здатні перехоплювати російську балістику, зокрема "Іскандери", гіперзвукові "Кинджали" та "Циркони". PAC-3 має довжину близько 5 метрів і діаметр 25 сантиметрів: ракета вражає ціль шляхом прямого зіткнення "hit-to-kill", тобто кінетичним ударом великої потужності.
Це гарантує не лише пошкодження, а повне знищення боєголовки, що зменшує ризик пошкоджень критичної інфраструктури.
По-друге, ці протиракети мають високу маневровість. За даними Міноборони, ракета РАС-3 розвиває швидкість до 6170 кілометрів на годину, важить всього 218 кілограмів, а також обладнана активною радіолокаційною головкою самонаведення.
Завдяки цьому ракета може виконувати різкі маневри, змінювати траєкторію, ефективно перехоплювати цілі, що швидко рухаються. До того ж PAC-3 працює незалежно від наземної станції підсвічування цілі.
Ще однією перевагою стала велика кількість ракет в установці. Відомо, що одна пускова установка Patriot вміщує 16 ракет РАС-3, тобто один комплекс може знищити до 16 цілей без перезарядки. Водночас заряджений ракетами PAC-2, він здатен уразити максимум чотири цілі, бо кожен з чотирьох контейнерів містить лише одну ракету.
Окрім цього, йдеться про велику дальність дії. Так, ракета РАС-3 СRI має дальність дії до 45 кілограмів, висоту – до 12 кілометрів. Тим часом РАС-3 MSE має ще більші показники, завдяки чому комплекс Patriot може ефективно захищати від балістичних ракет будь-яке українське місто.
В Україні тестуватимуть новітній протиповітряний "купол"
Італійська компанія Leonardo планує випробувати свій новий купол протиповітряної оборони Michelangelo в бойових умовах на території України. Результати випробування можуть стати основою сертифікації системи за стандартами НАТО.
Компанія запевняє, що новітня система призначена для перехоплення, відстеження та знищення різних повітряних цілей. Зокрема, це стосується балістики, гіперзвукових ракет, масованих нальотів БпЛА та цілей, що летять на низьких висотах.
Ключовим елементом є модуль МС5. Загалом система дозволяє обороняти межі "мертвої зони" довжиною 10 – 15 кілометрів від атак різними цілями.