Спрямовують тисячі дронів у тил Росії одночасно: CNN показали секретний софт ГУР

Журналісти показали унікальну систему, яка дозволяє українським військовим керувати тисячами дронів одночасно. Є і відео цього процесу – звісно, таке, яке не зашкодить Силам оборони.

Про це йдеться в матеріалі CNN.

Дивіться також Росія вже вивела на орбіту перші супутники аналога Starlink: "Флеш" оцінив рівень загрози

Що за таємний центр показали CNN?

Кореспондент CNN Нік Патон Волш зафільмував підрозділ, який планує атаки дронів-камікадзе в глибокі тили Росії.

Бійці мають софт, який дозволяє операторам одночасно керувати тисячами дронів у момент польоту.

Програмне забезпечення PRISMA від Palantir активно використовують в українських командних пунктах ударних безпілотників дальнього радіуса дії. Екрани показували карти в реальному часі, траєкторії польоту та накладені дані, оброблені ШІ, в той час як замаскований командир ("Вектор") в режимі реального часу планував удари,

– мовиться в матеріалі.

Штучний інтелект потрібен, щоб аналізувати тисячі параметрів. Він дивиться, де російські системи ППО перехоплюють дрони, а потім розраховує оптимальні маршрути для наступної хвилі безпілотників. Так удається проникнути через прогалини в системі російської ППО.

CNN показали секретну технологію ГУР: дивіться відео

Фактично ШІ в режимі реального часу вивчає слабкі місця в системі ППО росіян.

Оператори ГУР, які керують "Призмою", пояснили: небезпека ураження їхнього секретного софту мала. Адже командних центрів моніторингу декілька, вони розосереджені по десятках різних локацій.

Тому навіть якщо росіянам удасться знищити один такий центр, на загальну роботу це не вплине.