Росія "забила" на спасіння корабля "Пурга": рятувальні роботи не почали навіть на третій день

Після удару по російському кораблю “Пурга” рятувальні роботи не розпочали навіть через кілька днів. Інформація про долю екіпажу залишається обмеженою.

Експерти вказують на серйозні проблеми з реагуванням російських служб. Про це пише "Мілітарний" із посиланням на супутникові знімки.

Що відомо про стан корабля?

Після ураження російського патрульного корабля "Пурга" рятувальні роботи так і не були розпочаті навіть на третю добу після інциденту.

За даними видання, йдеться про криголамний патрульний корабель, який зазнав ураження під час бойових дій. Попри характер інциденту, який передбачає можливі втрати серед екіпажу, пошуково-рятувальні заходи фактично не проводилися.

Російський патрульний корабель "Пурга" 27.03.2026 / Фото "Мілітарний"

Відсутність оперативної реакції може свідчити про проблеми в організації рятувальних операцій. У подібних ситуаціях час є критичним фактором, адже саме перші години після ураження дають шанс врятувати людей.

Також не виключається, що затримка пов’язана з небезпекою в районі ураження або браком необхідних ресурсів. Водночас офіційна російська сторона не надала детальних пояснень щодо причин відсутності рятувальних робіт. Інформація про кількість постраждалих або можливі втрати екіпажу наразі залишається невідомою. В умовах війни такі дані часто приховуються або з’являються із запізненням.

Корабель "Пурга" 13 лютого 2026 року / Фото "Мілітарний"

Подібні випадки можуть вказувати на системні проблеми у військово-морській інфраструктурі Росії. Зокрема, це стосується координації дій у кризових ситуаціях та забезпечення безпеки особового складу.

Наразі ситуація залишається невизначеною, а відсутність рятувальних робіт викликає додаткові питання щодо долі екіпажу та ефективності реагування російських служб.

Що відомо про корабель "Пурга"?