У ГУР відповіли, скільки ударних дронів планує виробити Росія у серпні

Російський військово-промисловий комплекс у серпні планує збільшити виробництво безпілотників. За даними ГУР, ворог робить ставку, зокрема, на нові турбореактивні модифікації БпЛА "Герань", які складніше перехоплювати.

Про це розповів заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України генерал-майор Вадим Скібіцький в інтерв'ю РБК-Україна.

Що відомо про плани Росії?

Протягом серпня російський військово-промисловий комплекс планує виробити близько 11 тисяч ударних безпілотників.

За словами Скібіцького, цього місяця Росія зосередиться на виробництві кількох типів ударних БпЛА. Серед них – "Герань-1", "Герань-2", "Герань-3", "Герань-4", "Герань-5", "Гарпія", "Гербера", "Гербера-камікадзе" та "Гербера сікер".

Скібіцький зазначив, що минулого місяця Росія частково знизила інтенсивність застосування безпілотників та обсяги їхнього виробництва. За його словами, це пов'язано з переналаштуванням виробництва, зокрема з акцентом на турбореактивні "Герань-4" та "Герань-5".

Представник ГУР розповів, що під час однієї з нещодавніх російських атак близько 50% безпілотників були турбореактивними. Через це Україні потрібні засоби перехоплення, здатні працювати з такими цілями на відповідних швидкостях, або мала ППО.

Окремо Скібіцький звернув увагу на проблему з турбореактивними двигунами для нових російських дронів. За його словами, Росія намагається налагодити власне виробництво, однак наразі повністю залежить від Китаю у постачанні таких двигунів. Вартість одного такого двигуна, за оцінкою представника ГУР, становить близько 35 – 40 тисяч доларів.

Нагадаємо, Росія продовжує нарощувати виробництво ракет: за основними типами ВПК виконує місячні плани на 110 – 120%, а за окремими позиціями – до 200%. У липні Росія виготовила 87 ракет Х-101 замість запланованих 72, 29 "Калібрів" при плані 26 та 65 ракет для "Іскандерів" замість 60.

Станом на 5 серпня росіяни мали близько 130 ракет 9М723 "Іскандер-М", виділених для угруповання військ. Крім того, Москва нарощує виробництво РМ-48У, розширює арсенал новими боєприпасами, активніше застосовує "Циркони" та модернізує "Онікси". За даними ГУР, за сім місяців 2026 року Росія виготовила 33 "Циркони" та вже виконала річний план їхнього виробництва.