Об этом рассказал заместитель начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины генерал-майор Вадим Скибицкий в интервью "РБК-Украина".

Что известно о планах России?

В течение августа российский военно-промышленный комплекс планирует произвести около 11 тысяч ударных беспилотников.

По словам Скибицкого, в этом месяце Россия сосредоточится на производстве нескольких типов ударных БПЛА. Среди них – "Герань-1", "Герань-2", "Герань-3", "Герань-4", "Герань-5", "Гарпия", "Гербера", "Гербера-камикадзе" и "Гербера-сикер".

Скибицкий отметил, что в прошлом месяце Россия частично снизила интенсивность применения беспилотников и объемы их производства. По его словам, это связано с перенастройкой производства, в частности с акцентом на турбореактивные "Герань-4" и "Герань-5".

Представитель ГУР рассказал, что во время одной из недавних российских атак около 50% беспилотников были турбореактивными. Из-за этого Украине нужны средства перехвата, способные работать с такими целями на соответствующих скоростях, или малые средства ПВО.

Отдельно Скибицкий обратил внимание на проблему с турбореактивными двигателями для новых российских дронов. По его словам, Россия пытается наладить собственное производство, однако пока полностью зависит от Китая в поставках таких двигателей. Стоимость одного такого двигателя, по оценке представителя ГУР, составляет около 35 – 40 тысяч долларов.

Напомним, Россия продолжает наращивать производство ракет: по основным типам ВПК выполняет месячные планы на 110 – 120%, а по отдельным позициям – до 200%. В июле Россия изготовила 87 ракет Х-101 вместо запланированных 72, 29 "Калибров" при плане в 26 и 65 ракет для "Искандеров" вместо 60.

По состоянию на 5 августа у россиян было около 130 ракет 9М723 "Искандер-М", выделенных для группировки войск. Кроме того, Москва наращивает производство РМ-48У, расширяет арсенал новыми боеприпасами, активнее применяет "Цирконы" и модернизирует "Ониксы". По данным ГУР, за семь месяцев 2026 года Россия изготовила 33 "Циркона" и уже выполнила годовой план их производства.