Об этом в интервью "РБК-Украина" рассказал заместитель начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины генерал-майор Вадим Скибицкий.

Каким арсеналом располагает Россия?

Особенно показательны результаты июля. План производства крылатых ракет Х-101 российский ВПК выполнил на 140%, "Калибров" – на 111%, а Х-35 – на 200%. То есть Москва не просто поддерживает производство ракет на запланированном уровне, а по отдельным направлениям способна существенно превышать установленные показатели.

В то же время Россия концентрирует ресурсы на тех типах вооружения, которые может обеспечивать необходимыми комплектующими и которые считает наиболее эффективными для нанесения ударов по Украине.

Одним из главных компонентов российских комбинированных атак остаются крылатые ракеты Х-101. План их производства на август составляет 72 ракеты. Такой же показатель был заложен и на июль, однако фактически российские предприятия изготовили 87 ракет Х-101.

Что касается морских крылатых ракет 3М14 "Калибр", план на август составляет 26 единиц. В июле россияне также планировали изготовить 26 ракет, но фактический показатель составил 29 единиц.

Несмотря на высокие темпы производства, российская система нанесения ударов испытывает технические проблемы. В частности, не все крылатые ракеты успешно отделяются от носителей во время запуска.

Те ракеты Х-101, которые не срабатывают при пуске, повторно отправляют на производство, чтобы проверить и устранить технические проблемы,

– рассказал Скибицкий.

Это означает, что часть производственных мощностей российского ВПК фактически используется не только для выпуска новых ракет, но и для восстановления и доработки боеприпасов, у которых возникают проблемы при применении.

Россия также продолжает накапливать "Калибры". В то же время значительная часть новых ракет не используется сразу против Украины.

По данным ГУР, большинство произведенных "Калибров" направляется на оснащение новых российских боевых кораблей и подводных лодок. Фактически это позволяет Москве одновременно пополнять флотский боекомплект и формировать резерв.

В то же время украинская противовоздушная оборона при наличии достаточного количества зенитных ракет способна перехватывать почти все "Калибры".

Отдельную угрозу представляет российская баллистика. По данным ГУР, по состоянию на 5 августа у России было около 130 ракет 9М723 для оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер-М", выделенных для группировки войск.

При этом российский план производства таких ракет составляет около 60 единиц в месяц. В июле Москва также перевыполнила этот показатель: вместо запланированных 60 ракет российские предприятия изготовили 65.

По данным военной разведки, по состоянию на 5 августа их запас, выделенный для группировки войск, составляет около 130 ракет 9М723,

– отметил Скибицкий.

Это важный показатель, поскольку баллистические ракеты являются одними из самых сложных целей для украинской ПВО, а их короткое время подлета существенно затрудняет реагирование.

Помимо "Искандеров", Россия наращивает производство ракеты РМ-48У, которую использует для ударов по наземным целям.

Это не классическая зенитная ракета, которую можно использовать для ПВО, просто для нее ЗРК С-400 используют в качестве пусковой установки. Это ракета класса "поверхность – поверхность". Она летит по баллистической траектории, развивает скорость 6 Махов,

– пояснил представитель ГУР.

По данным разведки, Россия уже наладила серийное производство РМ-48У. План на август составляет примерно 40 ракет, а ориентировочный запас таких боеприпасов может достигать 400 единиц.

Российский ракетный арсенал постепенно расширяется. Москва не только увеличивает производство уже известных типов ракет, но и работает над новыми средствами поражения.

В частности, в России появились баражирующие боеприпасы "Бандероль" и "Дань-Т". Сейчас их запускают с вертолетов, однако российские военные также отрабатывают возможность применения этих боеприпасов с самолетов.

Кроме того, Россия начала активнее применять гиперзвуковую ракету "Циркон". По данным ГУР, только за семь месяцев 2026 года россияне изготовили 33 таких ракеты и уже по состоянию на начало августа выполнили годовой план их производства.

Также Москва модернизировала противокорабельную ракету "Оникс". После модернизации ракета получила возможность более эффективно поражать наземные цели, а также увеличенную дальность и более мощную боевую часть.

Напомним, общая тенденция, по оценке украинской разведки, остается опасной: Москва продолжает наращивать производство отдельных типов ракет и одновременно адаптирует беспилотники к новым условиям боевых действий. Поэтому ожидать автоматического ослабления российского ракетно-дронового террора лишь из-за колебаний интенсивности атак в конкретном месяце оснований пока нет.