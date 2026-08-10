Про це в інтерв'ю "РБК-Україна" розповів заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України генерал-майор Вадим Скібіцький.

Який арсенал має Росія?

Особливо показовими є результати липня. План виробництва крилатих ракет Х-101 російський ВПК виконав на 140%, "Калібрів" – на 111%, а Х-35 – на 200%. Тобто Москва не просто підтримує виробництво ракет на запланованому рівні, а за окремими напрямками здатна суттєво перевищувати встановлені показники.

Водночас Росія концентрує ресурси на тих типах озброєння, які може забезпечувати необхідними комплектуючими та які вважає найбільш ефективними для ударів по Україні.

Одним із головних компонентів російських комбінованих атак залишаються крилаті ракети Х-101. План їхнього виробництва на серпень становить 72 ракети. Такий самий показник був закладений і на липень, однак фактично російські підприємства виготовили 87 Х-101.

Щодо морських крилатих ракет 3М14 "Калібр", план на серпень становить 26 одиниць. У липні росіяни також планували виготовити 26 ракет, але фактичний показник склав 29 одиниць.

Попри високі темпи виробництва, російська система завдання ударів має технічні проблеми. Зокрема, не всі крилаті ракети успішно сходять із носіїв під час запуску.

Ті ракети Х-101, які в них не спрацьовують під час пуску, повторно відправляють на виробництво, щоби перевірити і усунути технічні проблеми,

– розповів Скібіцький.

Це означає, що частина виробничих потужностей російського ВПК фактично використовується не лише для випуску нових ракет, а й для відновлення та доопрацювання боєприпасів, які мають проблеми під час застосування.

Росія також продовжує накопичувати "Калібри". Водночас значна частина нових ракет не використовується одразу проти України.

За даними ГУР, більшість вироблених "Калібрів" спрямовують на оснащення нових російських бойових кораблів та підводних човнів. Фактично це дозволяє Москві одночасно поповнювати флотський боєкомплект і формувати резерв.

Водночас українська протиповітряна оборона за умови достатньої кількості зенітних ракет здатна перехоплювати майже всі "Калібри".

Окрему загрозу становить російська балістика. За даними ГУР, станом на 5 серпня Росія мала близько 130 ракет 9М723 для оперативно-тактичних ракетних комплексів "Іскандер-М", які виділені для угруповання військ.

При цьому російський план виробництва таких ракет становить близько 60 одиниць на місяць. У липні Москва також перевиконала цей показник: замість запланованих 60 ракет російські підприємства виготовили 65.

За даними воєнної розвідки, станом на 5 серпня їхній запас, виділений для угруповання військ – близько 130 ракет 9М723,

– зазначив Скібіцький.

Це важливий показник, оскільки балістичні ракети є одними з найскладніших цілей для української ППО, а їхній короткий підлітний час суттєво ускладнює реагування.

Окрім "Іскандерів", Росія нарощує виробництво ракети РМ-48У, яку використовує для ударів по наземних цілях.

Це не класична зенітна ракета, яку можна використовувати для ППО, просто для неї ЗРК С-400 використовують як пускову. Це ракета класу "поверхня – поверхня". Вона летить за балістичною траєкторією, має швидкість 6 Маха,

– пояснив представник ГУР.

За даними розвідки, Росія вже налагодила серійне виробництво РМ-48У. План на серпень становить приблизно 40 ракет, а орієнтовний запас таких боєприпасів може сягати 400 одиниць.

Російський ракетний арсенал поступово розширюється. Москва не лише збільшує виробництво вже відомих типів ракет, а й працює над новими засобами ураження.

Зокрема, у Росії з'явилися баражуючі боєприпаси "Бандероль" та "Дань-Т". Наразі їх запускають із вертольотів, однак російські військові також відпрацьовують можливість застосування цих боєприпасів із літаків.

Окремо Росія почала активніше застосовувати гіперзвукову ракету "Циркон". За даними ГУР, лише за сім місяців 2026 року росіяни виготовили 33 такі ракети та вже станом на початок серпня виконали річний план їхнього виробництва.

Також Москва модернізувала протикорабельний "Онікс". Після модернізації ракета отримала можливість ефективніше працювати по наземних цілях, а також збільшену дальність і потужнішу бойову частину.

Нагадаємо, загальна тенденція, за оцінкою української розвідки, залишається небезпечною: Москва продовжує збільшувати виробництво окремих типів ракет і одночасно адаптує безпілотники до нових умов бойових дій. Тож очікувати автоматичного послаблення російського ракетно-дронового терору лише через коливання інтенсивності атак у конкретному місяці підстав наразі немає.