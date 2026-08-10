Про це в інтерв'ю "РБК-Україна" розповів заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони України генерал-майор Вадим Скібіцький.

Як Росія змінює ракетно-дроновий терор?

За його словами, за основними типами ракетного озброєння Росія зараз виконує виробничий план на рівні 110 – 120% на місяць. Окремі показники ще вищі: у липні план виробництва Х-101 виконали на 140%, "Калібрів" – на 111%, а Х-35 – на 200%.

Москва робить акцент на виробництві певних засобів ураження і на них перерозподіляють кошти,

– пояснив Скібіцький.

За оцінкою ГУР, у липні Росія застосувала 198 балістичних і гіперзвукових ракет – 9М723 із комплексу "Іскандер-М", РМ-48У із С-400 та "Циркон". Це найвищий місячний показник цього року.

Для порівняння, кількість запущених балістичних ракет зростала протягом весни: у квітні Росія застосувала 61 таку ракету, у травні – 107, а в червні – 134.

Крилатих ракет Х-101, "Калібр" і Х-32 у липні було запущено 153. За цим показником минулий місяць став другим після лютого, коли Росія застосувала 157 таких ракет.

З чим це пов'язано? Насамперед з тим, що вони до цього готувались. Пам'ятаєте, раніше вони здійснювали атаки з інтервалом раз на десять днів? Потім – раз на тиждень. Зараз – ще частіше. Усе залежить від кількості виробленого озброєння,

– сказав він.

Водночас виробництво окремих ракет уже перевищує річні плани. Станом на 3 серпня Росія виготовила 33 "Циркони" та 60 "Оніксів", тобто виконала визначений на рік план щодо цих типів озброєння

Не менш активно ворог розвиває виробництво ударних безпілотників. План російського ВПК на серпень передбачає виготовлення 11 тисяч БпЛА різних типів – від "Гераней" до "Гербер" та "Гарпій".

У липні Росія дещо зменшила виробництво і застосування дронів, однак, за словами Скібіцького, це пов'язано не зі згортанням ударів, а з переналаштуванням виробництва.

Вони переналаштовують виробництво з акцентом на турбореактивні "Герань-4" та "Герань-5",

– зазначив генерал-майор.

За даними ГУР, в одній із нещодавніх атак частка турбореактивних безпілотників сягнула 50%. Такі дрони становлять окрему проблему для української ППО, оскільки через вищу швидкість для їхнього перехоплення потрібні відповідні засоби ураження або системи малого радіуса дії.

Скібіцький пояснив, що нинішня інтенсивність російських ударів безпосередньо залежить від темпів виробництва озброєння та наявності необхідних комплектуючих. Росія перерозподіляє ресурси на користь тих систем, які, на її думку, мають найбільшу ефективність під час атак.

Якщо є певні типи ракет, які доходять до цілей – вони збільшують їх виробництво. Крім того, вони роблять акцент на виробництві тих засобів, для яких у них є комплектуючі,

– розповів представник ГУР.

Водночас російський військово-промисловий комплекс має проблеми з окремими компонентами ракетно-авіаційного озброєння. Зокрема, Росія наразі менше залучає авіаційний компонент через технічні проблеми з літаками та крилатими ракетами.

Однак загальна тенденція, за оцінкою української розвідки, залишається небезпечною: Москва продовжує збільшувати виробництво окремих типів ракет і одночасно адаптує безпілотники до нових умов бойових дій. Тож очікувати автоматичного послаблення російського ракетно-дронового терору лише через коливання інтенсивності атак у конкретному місяці підстав наразі немає.

Нагадаємо, Росія продовжує бити по Україні балістичними ракетами, а наявних можливостей ППО недостатньо, щоб повністю захистити територію країни. Військовий експерт Роман Світан вважає, що ситуацію може змінити поява української далекобійної балістики, здатної створювати для Росії загрозу у відповідь.

За його прогнозом, українська ракетна програма може запрацювати вже за 3 – 4 місяці, а максимум – до кінця року. Водночас додаткові перехоплювачі PAC-3, на його думку, дозволять прикрити лише окремі райони, тому українцям ще доведеться залишатися особливо пильними.

Експерт прогнозує, що підвищена загроза російських ударів може зберігатися ще близько року, поки Україна не створить достатній потенціал для стримування противника.