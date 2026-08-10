Об этом в интервью "РБК-Украина" рассказал заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Украины генерал-майор Вадим Скибицкий.

Как Россия меняет ракетно-дроновый террор?

По его словам, по основным типам ракетного вооружения Россия сейчас выполняет производственный план на уровне 110–120% в месяц. Отдельные показатели еще выше: в июле план производства Х-101 выполнили на 140%, "Калибров" – на 111%, а Х-35 – на 200%.

Москва делает акцент на производстве определенных средств поражения и на них перераспределяет средства,

– пояснил Скибицкий.

По оценке ГУР, в июле Россия применила 198 баллистических и гиперзвуковых ракет – 9М723 из комплекса "Искандер-М", РМ-48У из С-400 и "Циркон". Это самый высокий месячный показатель в этом году.

Для сравнения: количество запущенных баллистических ракет росло в течение весны: в апреле Россия применила 61 такую ракету, в мае – 107, а в июне – 134.

Крылатых ракет Х-101, "Калибр" и Х-32 в июле было запущено 153. По этому показателю прошлый месяц стал вторым после февраля, когда Россия применила 157 таких ракет.

С чем это связано? Прежде всего с тем, что они к этому готовились. Помните, раньше они проводили атаки с интервалом раз в десять дней? Затем – раз в неделю. Сейчас – еще чаще. Все зависит от количества произведенного вооружения,

– сказал он.

В то же время производство отдельных ракет уже превышает годовые планы. По состоянию на 3 августа Россия изготовила 33 "Циркона" и 60 "Ониксов", то есть выполнила годовой план по этим типам вооружения

Не менее активно враг развивает производство ударных беспилотников. План российского ВПК на август предусматривает изготовление 11 тысяч БПЛА различных типов – от "Гераней" до "Гербер" и "Гарпий".

В июле Россия несколько сократила производство и применение дронов, однако, по словам Скибицкого, это связано не с сокращением ударов, а с перенастройкой производства.

Они перенастраивают производство с акцентом на турбореактивные "Герань-4" и "Герань-5",

– отметил генерал-майор.

По данным ГУР, в одной из недавних атак доля турбореактивных беспилотников достигла 50%. Такие дроны представляют отдельную проблему для украинской ПВО, поскольку из-за более высокой скорости для их перехвата требуются соответствующие средства поражения или системы малого радиуса действия.

Скибицкий пояснил, что нынешняя интенсивность российских ударов напрямую зависит от темпов производства вооружения и наличия необходимых комплектующих. Россия перераспределяет ресурсы в пользу тех систем, которые, по ее мнению, обладают наибольшей эффективностью во время атак.

Если есть определенные типы ракет, которые долетают до целей, – они увеличивают их производство. Кроме того, они делают акцент на производстве тех средств, для которых у них есть комплектующие,

– рассказал представитель ГУР.

В то же время российский военно-промышленный комплекс испытывает проблемы с отдельными компонентами ракетно-авиационного вооружения. В частности, Россия в настоящее время реже задействует авиационный компонент из-за технических проблем с самолетами и крылатыми ракетами.

Однако общая тенденция, по оценке украинской разведки, остается опасной: Москва продолжает наращивать производство отдельных типов ракет и одновременно адаптирует беспилотники к новым условиям боевых действий. Поэтому ожидать автоматического ослабления российского ракетно-дронового террора только из-за колебаний интенсивности атак в конкретном месяце оснований пока нет.

Напомним, Россия продолжает наносить удары по Украине баллистическими ракетами, а имеющихся возможностей ПВО недостаточно, чтобы полностью защитить территорию страны. Военный эксперт Роман Свитан считает, что ситуацию может изменить появление украинской дальнобойной баллистики, способной создать для России ответную угрозу.

По его прогнозу, украинская ракетная программа может заработать уже через 3–4 месяца, а максимум – до конца года. В то же время дополнительные перехватчики PAC-3, по его мнению, позволят прикрыть лишь отдельные районы, поэтому украинцам еще придется оставаться особенно бдительными.

Эксперт прогнозирует, что повышенная угроза российских ударов может сохраняться еще около года, пока Украина не создаст достаточный потенциал для сдерживания противника.