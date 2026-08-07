Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан в эфире 24 Канала объяснил, почему даже дополнительные перехватчики PAC-3 не решат проблему полностью. Он прогнозирует, когда собственная украинская баллистика сможет изменить ситуацию и сколько еще украинцам придется оставаться в постоянной готовности к новым ударам.

Собственная баллистика должна изменить баланс

Сейчас Россия может использовать почти всю территорию Украины как полигон для своих баллистических ракет, ведь имеющихся средств перехвата недостаточно. Сдержать такие удары, по оценке Свитана, способно собственное дальнобойное оружие, которое создаст для Кремля неизбежные последствия.

Пока у нас не будет баллистики, способной долететь до Москвы и сделать с ней то же самое, что россияне делают с Киевом, они будут продолжать издеваться над Украиной. Для России Москва является главным центром принятия решений,

– пояснил Свитан.

Новое военное руководство, в частности генералы Хмара, Драпатый и Скибюк, уже должно было поставить эту задачу в число приоритетных, обеспечить финансирование и ускорить реализацию ракетной программы. Украина не начинает работу с нуля, поэтому речь идет о запуске серийного производства ранее отработанных систем.

Думаю, через три-четыре месяца эта программа должна заработать, максимум – до конца года. Серийное производство того, что у нас уже было, можно запустить даже быстрее,

– предположил военный эксперт.

Параллельно Украина ожидает поставки британских баллистических ракет, прототипы которых, по словам Свитана, были созданы совместно с немецкими партнерами. Речь идет об оружии с боевой частью весом около 200 килограммов и дальностью 500–600 километров, однако до появления таких возможностей украинцам придется и в дальнейшем рассеиваться и максимально внимательно реагировать на воздушные тревоги.

Украинцам еще придется жить под угрозой баллистических ракет

Быстро защитить всю страну от таких ударов невозможно даже при поставках дополнительных ракет PAC-3. Их хватит лишь для прикрытия отдельных районов, тогда как большая часть территории Украины и в дальнейшем будет оставаться в зоне риска. Получить готовое дальнобойное оружие от партнеров также сложно, ведь значительные американские запасы были израсходованы из-за войны на Ближнем Востоке.

Сейчас у нас нет возможности оказывать на противника зеркальное или асимметричное воздействие. Пока мы не сможем дотянуться до Москвы, придется рассредоточиваться, уходить из-под ударов и постоянно быть готовыми укрыться,

– пояснил Свитан.

Наибольшую опасность представляет баллистическое оружие с кассетными боевыми частями. Из-за нескольких минут времени подлета люди должны заранее знать, где находится ближайшее укрытие, а во время тревоги не оставаться под открытым небом или у окон. Прочное перекрытие может хотя бы частично защитить от осколков.

Применение кассетных боеприпасов по городской застройке – это чистый терроризм, рассчитанный на то, чтобы убить как можно больше гражданских,

– подчеркнул военный эксперт.

Даже после появления украинского удара на дальние расстояния Россия вряд ли сразу откажется от такой тактики. По прогнозу Свитана, связь между ударами по Украине и последствиями для Москвы придется демонстрировать что минимум несколько месяцев, поэтому украинцам стоит оставаться особенно бдительными еще около года.

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