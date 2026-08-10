Про це розповів заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України генерал-майор Вадим Скібіцький в інтерв'ю РБК-Україна.

Що відомо про плани Росії?

Протягом серпня російський військово-промисловий комплекс планує виробити близько 11 тисяч ударних безпілотників.

За словами Скібіцького, цього місяця Росія зосередиться на виробництві кількох типів ударних БпЛА. Серед них – "Герань-1", "Герань-2", "Герань-3", "Герань-4", "Герань-5", "Гарпія", "Гербера", "Гербера-камікадзе" та "Гербера сікер".

Скібіцький зазначив, що минулого місяця Росія частково знизила інтенсивність застосування безпілотників та обсяги їхнього виробництва. За його словами, це пов'язано з переналаштуванням виробництва, зокрема з акцентом на турбореактивні "Герань-4" та "Герань-5".

Представник ГУР розповів, що під час однієї з нещодавніх російських атак близько 50% безпілотників були турбореактивними. Через це Україні потрібні засоби перехоплення, здатні працювати з такими цілями на відповідних швидкостях, або мала ППО.

Окремо Скібіцький звернув увагу на проблему з турбореактивними двигунами для нових російських дронів. За його словами, Росія намагається налагодити власне виробництво, однак наразі повністю залежить від Китаю у постачанні таких двигунів. Вартість одного такого двигуна, за оцінкою представника ГУР, становить близько 35 – 40 тисяч доларів.

Нагадаємо, Росія продовжує нарощувати виробництво ракет: за основними типами ВПК виконує місячні плани на 110 – 120%, а за окремими позиціями – до 200%. У липні Росія виготовила 87 ракет Х-101 замість запланованих 72, 29 "Калібрів" при плані 26 та 65 ракет для "Іскандерів" замість 60.

Станом на 5 серпня росіяни мали близько 130 ракет 9М723 "Іскандер-М", виділених для угруповання військ. Крім того, Москва нарощує виробництво РМ-48У, розширює арсенал новими боєприпасами, активніше застосовує "Циркони" та модернізує "Онікси". За даними ГУР, за сім місяців 2026 року Росія виготовила 33 "Циркони" та вже виконала річний план їхнього виробництва.