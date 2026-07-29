Якщо Іран атакує Україну, це може бути головним випробуванням для ПРО Європи, – Defense Express

Останнім днями Іран погрожував атакувати Україну свої балістичними ракетами. Якщо він дійсно запустить балістику по Україні, то це може бути головним випробуванням для протиракетної оборони Європи та НАТО.

Власне, розгортання систем ПРО на європейській території у 2009 пояснювалося якраз загрозою від іранських балістичних ракет. Після цього почалося будівництво двох комплексів Aegis Ashore у Румунії та Польщі. Про це пише Defense Express.

Що буде після ймовірного запуску іранської балістики?

Наразі невідомо, чи дійсно Іран наважиться атакувати Україну своїми балістичними ракетами середньої дальності.

Але їхній запуск може стати випробуванням не лише для українських систем Patriot, а й для всієї ПРО Європи та НАТО.

Найчастіше лунають припущення, що Іран може застосувати свою найвіддаленішу ракету Khorramshahr із дальністю близько 4000 кілометрів. Такий радіус ураження дає змогу завдати удару по території України з будь-якого куточка Ірану, а у випадку пуску з околиць Тегерана – навіть долетіти до більшості європейських столиць.

Зрештою, якщо Іран здійснить запуск по Україні балістичних ракет зі своєї території, то це буде безпосередній запуск у бік Європи. А на першому етапі польоту ще буде невідомо, куди точно вони поцілять: по Україні, Польщі, Данії, Литви, Латвії, Швеції чи Норвегії,

– зауважують у Defense Express.

Після ймовірного старту іранської балістичної ракети середньої дальності система ПРО почне працювати. Спершу спрацюють супутники виявлення ракетних загроз, а на землі її першою побачить РЛС AN/TPY-2 на радарній станції раннього виявлення ракетних загроз Кюреджику у Туреччині.

Те, що Іран запустив ракету у напрямку Європи, стане зрозуміло ще під час активної роботи її двигунів, яка триватиме приблизно 70 секунд для подолання дальності у 2000 кілометрів.

Втім, вирахувати точну траєкторію польоту фахівці зможуть лише після завершення етапу розгону. Це може зайняти до 65 секунд після завершення роботи двигунів.

Загалом є до 135 секунд із загальної тривалості польоту близько 700 секунд, щоб прийняти ключове рішення – збивати чи ні. Для цього є перехоплювач SM-3, що може бути запущений з американських комплексів Aegis Ashore у Девеселу у Румунії або Редзіково у Польщі.

У разі позитивного рішення це буде перше в історії бойове застосування європейської системи ПРО. Якщо ж від цього відмовляться – виникне логічне запитання щодо причин такого кроку.

Нагадаємо, що погрози від Ірану Україна почала отримувати через удари по Каспійському морю. Як розповів президент Зеленський, серед цілей були російський бойовий корабель і судна, що використовувалися для перевезення військових вантажів, пов'язаних з Іраном.

За інформацією The New York Times, частина іранського керівництва пропонувала запустити балістичну ракету по одному з українських портів на Чорному морі. Але пряма атака означала б офіційний вступ Ірану у війну проти України. Усвідомлення цього, ймовірно, стримало це.