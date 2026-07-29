Собственно, развертывание систем ПРО на европейской территории в 2009 году объяснялось именно угрозой со стороны иранских баллистических ракет. После этого началось строительство двух комплексов Aegis Ashore в Румынии и Польше. Об этом пишет Defense Express.

Что будет после возможного запуска иранских баллистических ракет?

Пока неизвестно, действительно ли Иран решится на атаку Украины своими баллистическими ракетами средней дальности.

Но их запуск может стать испытанием не только для украинских систем Patriot, но и для всей ПРО Европы и НАТО.

Чаще всего высказываются предположения, что Иран может применить свою ракету с наибольшей дальностью полета – Khorramshahr – с дальностью около 4000 километров. Такий радиус пораження дозволяє нанести удар по території України з будь-якого куточка Ірану, а в разі запуску з окрестностей Тегерана – навіть долетіти до більшості європейських столиць.

В конце концов, если Иран осуществит запуск баллистических ракет по Украине со своей территории, то это будет прямой запуск в сторону Европы. А на первом этапе полета еще будет неизвестно, куда именно они попадут: по Украине, Польше, Дании, Литве, Латвии, Швеции или Норвегии,

– отмечают в Defense Express.

После вероятного запуска иранской баллистической ракеты средней дальности система ПРО начнет действовать. Сначала сработают спутники обнаружения ракетных угроз, а на земле ее первой увидит РЛС AN/TPY-2 на радиолокационной станции раннего обнаружения ракетных угроз Кюреджик в Турции.

Что Иран запустил ракету в направлении Европы, станет понятно еще во время активной работы ее двигателей, которая продлится примерно 70 секунд для преодоления дальности в 2000 километров.

Впрочем, рассчитать точную траекторию полета специалисты смогут только после завершения этапа разгона. Это может занять до 65 секунд после завершения работы двигателей.

В общей сложности у них есть до 135 секунд из общей продолжительности полета около 700 секунд, чтобы принять ключевое решение – сбивать или нет. Для этого имеется перехватчик SM-3, что может быть запущен с американских комплексов Aegis Ashore в Девеселу в Румынии или Редзиково в Польше.

В случае положительного решения это станет первым в истории боевым применением европейской системы ПРО. Если же от этого откажутся – возникнет логичный вопрос о причинах такого шага.

Напомним, что угрозы со стороны Ирана Украина начала получать из-за ударов по Каспийскому морю. Как рассказал президент Зеленский, среди целей были российский боевой корабль и суда, использовавшиеся для перевозки военных грузов, связанных с Ираном.

По информации The New York Times, часть иранского руководства предлагала запустить баллистическую ракету по одному из украинских портов на Черном море. Но прямая атака означала бы официальное вступление Ирана в войну против Украины. Осознание этого, вероятно, удержало их от такого шага.