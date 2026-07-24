Україна зі США вироблятиме ракети Patriot: одна із країн-сусідів заявила про бажання доєднатися

Польща запропонувала США створити спільне з Україною виробництво ракет до систем ППО Patriot. Окрім того, вона хоче розмістити його саме на польській території як безпечному майданчику.

Про це заявила заступниця міністра національної оборони Польщі Магдалена Собковяк-Чарнецька під час візиту до Вашингтона, пише tvn24 та PAP. Вона зазначила, що у Вашингтоні позитивно оцінюють розвиток польського оборонно-промислового комплексу та стратегічне розташування країни на східному фланзі НАТО.

Що у Польщі кажуть про спільне виробництво ракет до Patriot?

Собковяк-Чарнецька заявила, що пропозицію про спільне виробництво вона представила під час зустрічей із представниками Пентагону та Держдепартаменту США.

Пропозиція, яку я сьогодні (23 липня – 24 Канал) зробила від імені Польщі, враховує певні занепокоєння американської сторони. Ми запропонували, щоб це була співпраця у тристоронньому форматі – між США, Україною та Польщею, адже йдеться про забезпечення безпеки цього виробництва, щоб воно здійснювалося у безпечному місці,

– зазначила вона.

Собковяк-Чарнецька пояснила, що ракети до Patriot – один із найбільш затребуваних видів озброєння у світі. Тож Польща й хоче долучитися до їхнього виробництва.

Також країна хоче, що на її території створили регіональний сервісний центр для обслуговування Patriot.

Представниця Польщі додала, що ідея про спільне виробництво є відповіддю на заяву Трампа.

Нагадаємо, що раніше під час саміту НАТО він оголосив про готовність розглянути можливість виробництва компонентів для систем Patriot у співпраці з Україною.

За даними ЗМІ, Вашингтон уже розпочав процес надавання Україні ліцензій на власне виготовлення ракет-перехоплювачів для систем ППО Patrot, тож справа вийшла за межі політичних заяв.

І, як повідомив президент Зеленський 23 липня, Україна вироблятиме ракети для Patriot з компанією Raytheon.