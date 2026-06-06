Ветерани "Азову" і 3-ї ОШБр захищатимуть інфраструктуру від "Шахедів": як працює приватна ППО

Цьогоріч в Україні стрімко розширюється ринок приватної ППО: на початку березня 2026 року уряд офіційно дав дозвіл на запуск відповідного експерименту. Згодом в Міноборони вперше повідомили про успішні результати роботи приватних підрозділів ППО, які вже почали виконувати бойові завдання. Окрім того, приватна ППО вперше збила реактивний "Шахед", що летів на швидкості понад 400 кілометрів на годину над Харківською областю.

Приватна охоронна компанія "Тріаріус", заснована ветеранами 3-ї окремої штурмової бригади та бригади "Азов", розповіла про свою роботу на заході асоціації "АРМАДА" "Критично захищено", який відвідав 24 Канал. Ветерани створюють комплексну систему захисту об'єктів критичної інфраструктури від ударних БпЛА противника.

Зараз на ринок виходять компанії на кшталт "Тріаріуса", готові запропонувати клієнтам не просто охорону, а повноцінну антидронову архітектуру – від аналізу загроз до бойового чергування навчених екіпажів. 24 Канал розповідає, про що був виступ керівника напрямку безпілотних систем компанії Ярослава Лапєєва.

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Від фронту до приватної ППО: як фронтовий досвід став бізнес-моделлю

Ярослав Лапєєв, який сам є ветераном, підкреслив, що компанія не є черговим стартапом, що прийшов у сферу безпеки ззовні. Засновники "Тріаріуса" почали займатися протидією БпЛА ще в 2023–2024 роках безпосередньо на передовій – спершу відпрацьовуючи методи боротьби з різними типами дронів.

Ми не якийсь стартап, який прочитав про БпЛА з книги та вирішив, що ми на все здатні. Ті, хто займається цією справою: з 2023–2024 року ми почали займатися боротьбою з БпЛА, у 2024 почали знаходити рішення – спочатку це були Mavic, потім пішли крила, і ми дійшли до того, що наразі збиваємо Шахеди,

– зазначив Лапєєв.

Цей бойовий шлях ліг в основу методології компанії, яка поділяє роботу з клієнтом на три етапи: аналіз загроз і виїзна оцінка об'єкту, розробка кількох сценаріїв захисту та їхня практична реалізація.

Лапєєв також згадав про кадровий принцип, який компанія вважає принциповим: у "Тріаріусі" працюють виключно ветерани. На думку засновників, саме бойовий контекст дозволяє правильно оцінювати загрози для клієнтів і уникати непорозумінь у колективі. Наразі компанія вже має кілька навчених екіпажів, готових до розгортання, налагоджену взаємодію з місцевою ППО через командні сили, а також мобільні пункти координації між операторами та системами ПС ЗСУ.

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Арсенал і перспективи: FPV-перехоплювачі сьогодні, РЛС – завтра

Ключовим інструментом поточного арсеналу компанії є FPV-перехоплювачі зенітного типу, розроблені спеціально для боротьби з "Шахедами" на дистанції до 15 кілометрів. Лапєєв наголосив, що вся робота груп узгоджується з Командуванням Повітряних сил ЗСУ – незалежно від географії розміщення об'єкту клієнта. Це відповідає загальній вимозі держави: застосування будь-якого озброєння групами ППО підприємства підлягає погодженню з Командуванням Повітряних Сил ЗСУ.

Наші задачі – закриття повітряного простору якомога ширше, якомога глибше, використовуючи комплексні рішення, щоб бути максимально ефективними. Та друга важлива задача – об'єднання ветеранів, тих, хто досі хоче захищати наш суверенітет і хоче бути долучений до військової справи,

– зазначив Лапєєв.

У перспективі "Тріаріус" планує закуповувати РЛС для ширшого виявлення цілей, а також БпЛА літакового типу – щоб розширити зону ешелонування захисту і суттєво знизити ймовірність влучання ворожих засобів по об'єктах клієнтів.

Юридична частина, за словами Лапєєва, також опрацьована: компанія вже зареєстрована відповідно до чинної постанови і перебуває в процесі отримання всіх необхідних ліцензій. Крім захисту українських об'єктів, "Тріаріус" розглядає передачу свого досвіду країнам-партнерам – попит на унікальну українську антидронову методологію вже є.

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