В этом году в Украине стремительно расширяется рынок частной ПВО: в начале марта 2026 года правительство официально дало разрешение на запуск соответствующего эксперимента. Впоследствии в Минобороны впервые сообщили об успешных результатах работы частных подразделений ПВО, которые уже начали выполнять боевые задачи. Кроме того, частная ПВО впервые сбила реактивный "Шахед", летевший на скорости более 400 километров в час над Харьковской областью.

Частная охранная компания "Триариус", основана ветеранами 3-й отдельной штурмовой бригады и бригады "Азов", рассказала о своей работе на мероприятии ассоциации "АРМАДА" "Критически защищено", который посетил 24 Канал. Ветераны создают комплексную систему защиты объектов критической инфраструктуры от ударных БпЛА противника.

Сейчас на рынок выходят компании вроде "Триариуса", готовы предложить клиентам не просто охрану, а полноценную антидроновую архитектуру – от анализа угроз до боевого дежурства обученных экипажей. 24 Канал рассказывает, о чем было выступление руководителя направления беспилотных систем компании Ярослава Лапеева.

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От фронта до частной ПВО: как фронтовой опыт стал бизнес-моделью

Ярослав Лапеев, который сам является ветераном, подчеркнул, что компания не является очередным стартапом, пришедшим в сферу безопасности извне. Основатели "Триариуса" начали заниматься противодействием БпЛА еще в 2023–2024 годах непосредственно на передовой – сначала отрабатывая методы борьбы с различными типами дронов.

Мы не какой-то стартап, который прочитал о БпЛА из книги и решил, что мы на все способны. Те, кто занимается этим делом: с 2023–2024 года мы начали заниматься борьбой с БпЛА, в 2024 начали находить решения – сначала это были Mavic, потом пошли крылья, и мы дошли до того, что сейчас сбиваем Шахеды,

– отметил Лапеев.

Этот боевой путь лег в основу методологии компании, которая разделяет работу с клиентом на три этапа: анализ угроз и выездная оценка объекта, разработка нескольких сценариев защиты и их практическая реализация.

Лапеев также упомянул о кадровом принципе, который компания считает принципиальным: в "Триариусе" работают исключительно ветераны. По мнению основателей, именно боевой контекст позволяет правильно оценивать угрозы для клиентов и избегать недоразумений в коллективе. Сейчас компания уже имеет несколько обученных экипажей, готовых к развертыванию, налаженное взаимодействие с местной ПВО через командные силы, а также мобильные пункты координации между операторами и системами ВС ВСУ.

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Арсенал и перспективы: FPV-перехватчики сегодня, РЛС – завтра

Ключевым инструментом текущего арсенала компании являются FPV-перехватчики зенитного типа, разработанные специально для борьбы с "Шахедами" на дистанции до 15 километров. Лапеев отметил, что вся работа групп согласовывается с Командованием Воздушных сил ВСУ – независимо от географии размещения объекта клиента. Это соответствует общему требованию государства: применение любого вооружения группами ПВО предприятия подлежит согласованию с Командованием Воздушных Сил ВСУ.

Наши задачи – закрытие воздушного пространства как можно шире, как можно глубже, используя комплексные решения, чтобы быть максимально эффективными. И вторая важная задача – объединение ветеранов, тех, кто до сих пор хочет защищать наш суверенитет и хочет быть приобщен к военному делу,

– отметил Лапеев.

В перспективе "Триариус" планирует закупать РЛС для более широкого обнаружения целей, а также БпЛА самолетного типа – чтобы расширить зону эшелонирования защиты и существенно снизить вероятность попадания вражеских средств по объектам клиентов.

Юридическая часть, по словам Лапеева, также проработана: компания уже зарегистрирована в соответствии с действующим постановлением и находится в процессе получения всех необходимых лицензий. Кроме защиты украинских объектов, "Триариус" рассматривает передачу своего опыта странам-партнерам – спрос на уникальную украинскую антидроновую методологию уже есть.

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