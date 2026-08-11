Ракета КНДР, яка вбила родину під Кривим Рогом, відхилилася від цілі на 15 кілометрів

Північнокорейська балістична ракета KN-23, яку Росія застосувала проти України наприкінці липня, відхилилася від своєї цілі приблизно на 15 кілометрів. Унаслідок удару ракета влучила у житловий будинок у районі Кривого Рогу, вбивши цілу родину.

Про це розповів заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький в інтерв'ю "РБК-Україна".

У чому причина такої неточності?

За його словами, саме бойове застосування північнокорейських ракет Росією дає КНДР можливість отримувати цінний досвід для подальшої модернізації власного озброєння.

Хоча один з останніх ударів, коли північнокорейська ракета фактично вбила цілу родину, підтвердив, що її відхилення склало близько 15 кілометрів від цілі,

– сказав Вадим Скібіцький.

Співпраця Росії та Північної Кореї у військовій сфері передбачає не лише постачання боєприпасів і ракет. Як пояснив Скібіцький, Пхеньян отримує від участі у війні проти України можливість перевіряти свої розробки безпосередньо на полі бою.

Йдеться передусім про застосування ракет у реальних бойових умовах. Такий досвід дозволяє північнокорейській стороні оцінювати поведінку озброєння під час реальних пусків, аналізувати результати його використання та отримувати інформацію, необхідну для подальшого вдосконалення ракет.

Саме це, за словами представника української воєнної розвідки, є однією з головних переваг, які КНДР отримує в обмін на передачу Росії свого озброєння.

За даними української розвідки, Північна Корея не припиняє постачання балістичних ракет Росії. Як зазначив Скібіцький, КНДР передала Росії ще близько 40 ракет KN-23 та KN-24. Крім того, росіяни розгортають поблизу українського кордону північнокорейський ракетний підрозділ.

Це може свідчити про намір Росії надалі використовувати північнокорейські балістичні ракети під час ударів по Україні.

Водночас точну кількість таких ракет, яка наразі перебуває на озброєнні Росії, у відкритому доступі встановити складно. Відомо, що ще під час початкових поставок йшлося приблизно про 100 ракет KN-23.

У червні японське Kyodo News, посилаючись на неназваного представника української розвідки, повідомляло про суттєве підвищення точності північнокорейських балістичних ракет малої дальності KN-23 та KN-24, які використовує Росія.

За цією інформацією, точність ракет могла покращитися до показників у межах 1 – 5 метрів. Для порівняння, у 2024 році їхнє відхилення оцінювали в межах приблизно 1 – 3 кілометрів.

Однак випадок під Кривим Рогом демонструє, що навіть заявлене покращення точності не означає гарантованого влучання в задану ціль. Конкретний пуск може завершитися значним відхиленням, а наслідки такого промаху для цивільного населення залишаються смертельно небезпечними.

Нагадаємо, Росія вночі 30 липня завдала масованого удару по Україні, зокрема по Криворізькому району. Ракета влучила у будинок багатодітної родини, який фактично перестав існувати. На місці працюють рятувальники та кінологи, які розбирають завали й шукають останки загиблих.

Офіційно підтверджено загибель шести людей, серед них троє дітей. Ще п'ятеро людей вважаються зниклими безвісти. Поранення також зазнали 10 осіб. Через характер руйнувань частину жертв встановлюють за допомогою генетичної експертизи.