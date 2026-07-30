Про це повідомили в ДСНС.

Що відомо про російський удар по Кривому Рогу?

У Криворізькому районі російська ракета влучила у приватний будинок, де проживала багатодітна родина. У власному домі загинули 47-річний Артем та 41-річна Олена.

Також у будинку перебували семеро дітей: 17-річний Марк, 16-річна Домініка, 14-річна Віоріка, 13-річний Захарій, 11-річний Азарій Ілай, 9-річна Федеріка та 7-річна Емілія.

Росія забрала життя у цілої родини / Фото "Перший міський"

На місці тривають пошуково-рятувальні роботи. Також проводиться ідентифікація виявлених фрагментів тіл.

У Дніпропетровській ОВА підтвердили загибель 6 людей, а ще 10 – зазнали поранень. У Кривому Розі 31 липня оголосили день жалоби за загиблими внаслідок атаки Росії.

В ПС розповіли деталі нічного терору: що відомо?

За інформацією військових, основними напрямками удару стали Київська та Львівська області. Водночас російські війська атакували також Дніпропетровщину, Сумщину, Вінниччину, Полтавщину, Миколаївщину та Івано-Франківщину.

Особливістю цієї атаки стало одночасне застосування різних типів озброєння з кількох напрямків.

Росіяни використали значну кількість балістичних і крилатих ракет, а також ударні безпілотники, намагаючись перевантажити українську систему протиповітряної оборони.

Станом на 09:00 українська ППО знищила або придушила 320 повітряних цілей: одну балістичну ракету, 54 крилаті ракети та 265 ворожих безпілотників різних типів.