Виробник Storm Shadow та Україна розроблять "Нептун-2": у Defense Express оцінили задум

Україна підписала меморандум про взаєморозуміння з MBDA, європейським конгломератом ракетобудування, щодо нової версії ракети "Нептун". Про це повідомила європейська сторона.

Головний редактор Defense Express Олег Катков пояснив 24 Каналу, що ця співпраця може дати Україні доступ до нових технологій.

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Що може отримати Україна від співпраці з MBDA?

Підписання меморандуму про взаєморозуміння є стандартною бюрократичною процедурою, перший крок перед твердими домовленостями, без конкретики, підписаний на паризькій виставці Le Bourget.

MBDA – це європейський конгломерат ракетобудування, який фактично відповідає за всі далекобійні можливості європейських країн: ракети Meteor для винищувачів, ракети MICA, зенітні комплекси SAMP/T, Aster-15 і Aster-30.

Українська сторона офіційно про це взагалі не повідомила – про подібні цікавинки ми, як завжди, дізнаємося з публікацій іноземних компаній. Але якщо говорити, навіщо нам ця співпраця – нам об’єктивно є що запозичувати. MBDA розробляє нове покоління крилатих ракет за проєктом Stratus, і там є на що подивитися: точніші системи наведення, програмно-апаратні комплекси для польоту на наднизьких висотах,

– сказав Катков.

За словами експерта, оскільки жодних концептів "Нептун 2" поки немає, можна лише фантазувати: бажано, щоб ракета була малопомітною, мала додаткові режими прориву ППО за рахунок вбудованих комплексів РЕБ та інших пасток, а також можливість польоту на надмалих висотах.

"Тут є що запозичувати та де співпрацювати. Окрім того, мова може йти й про двигун: використання двоконтурних малорозмірних турбореактивних двигунів вдвічі підвищує економічність і, відповідно, дальність ракети. Тому це теж напрямок для співпраці, враховуючи, що росіяни знали, де вироблявся український двигун до "Нептуна"", – зазначив Катков.

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Що ще відомо про виробництво зброї в Україні?

Лідери G7 досягли домовленості про розширення підтримки українського ОПК. Західні партнери не лише збільшать постачання зброї, а й нададуть ліцензії на виготовлення систем ППО та засобів ударів углиб ворожої території безпосередньо в Україні. Канцлер Фрідріх Мерц уточнив, що американські компанії отримали дозвіл передати відповідні ліцензії європейським виробникам для реалізації цього проєкту.