Головний редактор Defense Express Олег Катков пояснив 24 Каналу, що ця співпраця може дати Україні доступ до нових технологій.

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Що може отримати Україна від співпраці з MBDA?

Підписання меморандуму про взаєморозуміння є стандартною бюрократичною процедурою, перший крок перед твердими домовленостями, без конкретики, підписаний на паризькій виставці Le Bourget.

MBDA – це європейський конгломерат ракетобудування, який фактично відповідає за всі далекобійні можливості європейських країн: ракети Meteor для винищувачів, ракети MICA, зенітні комплекси SAMP/T, Aster-15 і Aster-30.

Українська сторона офіційно про це взагалі не повідомила – про подібні цікавинки ми, як завжди, дізнаємося з публікацій іноземних компаній. Але якщо говорити, навіщо нам ця співпраця – нам об’єктивно є що запозичувати. MBDA розробляє нове покоління крилатих ракет за проєктом Stratus, і там є на що подивитися: точніші системи наведення, програмно-апаратні комплекси для польоту на наднизьких висотах,

– сказав Катков.

За словами експерта, оскільки жодних концептів "Нептун 2" поки немає, можна лише фантазувати: бажано, щоб ракета була малопомітною, мала додаткові режими прориву ППО за рахунок вбудованих комплексів РЕБ та інших пасток, а також можливість польоту на надмалих висотах.

"Тут є що запозичувати та де співпрацювати. Окрім того, мова може йти й про двигун: використання двоконтурних малорозмірних турбореактивних двигунів вдвічі підвищує економічність і, відповідно, дальність ракети. Тому це теж напрямок для співпраці, враховуючи, що росіяни знали, де вироблявся український двигун до "Нептуна"", – зазначив Катков.

Що може змінитися для української ракетної програми: дивіться у відео

Що ще відомо про виробництво зброї в Україні?

Лідери G7 досягли домовленості про розширення підтримки українського ОПК. Західні партнери не лише збільшать постачання зброї, а й нададуть ліцензії на виготовлення систем ППО та засобів ударів углиб ворожої території безпосередньо в Україні. Канцлер Фрідріх Мерц уточнив, що американські компанії отримали дозвіл передати відповідні ліцензії європейським виробникам для реалізації цього проєкту.